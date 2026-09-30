共軍第3座海外基地於寮國掛牌！專家：部署戰機可覆蓋中南半島

共軍與寮軍的「班根機場聯合保障和訓練中心」以及「中寮友誼航空學院」昨日正式掛牌運行，陸方表示，相關機構是用於幫助寮方加強空軍飛行員培養訓練。這也被視為是繼駐吉布地保障基地、中柬雲壤港聯合保障和訓練中心後，共軍在海外的第三個軍事基地。

共軍二○一七年在吉布地設立「保障基地」，去年在柬埔寨雲壤港的「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」也正式啟用，如今則是掛牌運行「中寮班根機場聯合保障和訓練中心」。

據大陸國防部介紹，相關設施是由雙方共同維持正常運轉，其建設和使用是中寮兩國相互尊重、平等協商的成果，符合兩國國內法、相關國際法和國際實踐。陸方強調，相關設施不針對任何第三方，有利於進一步密切兩軍務實合作，維護地區和平穩定。

社群平台Ｘ上有OSINT觀察者引述衛星影像資料指出，相關工程約從去年十月開始，至今年九月已大致成形，其中最長跑道約達兩千公尺，未來仍可能進一步擴建。至於這座設施，未來是否可能供共軍戰機部署或輪駐，目前仍缺乏公開資訊佐證。

大陸《航空知識》主編王亞男昨分析，這一機場是「寮國方面主動邀請、中方跟進的產物」。寮國人民軍空軍部隊是東南亞規模最小的空中力量之一。中國未來可能向寮國出口殲–10系列，提升在東南亞的前沿存在，班根機場位於中南半島「核心腹地」，如部署殲–10戰鬥機，有效作戰半徑可涵蓋整個中南半島。目前該機場僅是掛牌運行未正式投入使用，還需由北京派遣工程團隊大規模翻修。

至截稿時，寮國國防部、寮國通訊社等官方管道尚未見相關消息。而去年大陸國防部對外公布中柬雲壤港聯合保障和訓練中心正式掛牌運行的消息時，曾表示雙方僅派駐必要人員共同維持中心正常運轉；柬埔寨當時也否認中國大陸獲得獨家軍事使用權。