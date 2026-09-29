海基會台商秋節座談 蘇嘉全：將持續做好台商服務工作

海基會29日舉辦台商秋節座談，海基會董事長蘇嘉全指出，海基會將持續做好台商服務工作，陪伴台商尋找產業轉型與全球布局的下一條路，做台商最溫暖的娘家。

據海基會消息，今日舉辦「2026大陸台商秋節座談聯誼活動」，蘇嘉全在晚宴時表示，世界局勢與產業環境變化快速，台商展現出令人敬佩的韌性與適應力，持續在全球各地打拚，而台灣永遠是台商的家，海基會也會陪伴台商，尋找下一階段的發展商機。

蘇嘉全表示，海基會雖然在中國大陸沒有辦事處，但仍能透過各地台商協會掌握台商需求，協助處理國人急難及權益受損等問題。海基會將持續做好台商服務工作，陪伴台商尋找產業轉型與全球布局的下一條路，做台商最溫暖的娘家。

另據陸委會，陸委會主委邱垂正致詞時表示，上海是中國大陸台商重要投資經營區、兩岸直航最方便的地方，很遺憾上海台商已幾次缺席，包括本次海基會舉辦的相關活動，也希望上海台商能回家參加海基會團圓聚會。

邱垂正強調，去年台灣經濟成長率創下15年來新高，達到8.76%，今年在AI等新興科技應用持續推升，今年上半年經濟成長率達14.15%、全年預測11.05%，台灣目前的經濟強勁表現，具備結構性支撐與韌性。

他指出，行政院已核定「投資台灣三大方案」延長至2027年底，歡迎大家回台投資、布局全球，加入台灣隊，善用台灣的產業優勢，連結全球高科技供應鏈，拓展企業發展的新局面。他也示警稱，中國大陸經濟放緩，並將經濟風險整合至國安架構，台商在陸經營面臨政經變化及人身安全的雙重風險

在兩岸關係方面，邱垂正表示，台灣願在對等、尊嚴原則下，與北京當局展開健康有序交流。政府將持續敞開溝通對話大門，以對話代替對抗，以交流取代圍堵，尋求兩岸和平共榮，請大家支持政府的兩岸政策。

而下午首先進行專題座談與意見交流，海基會秘書長羅文嘉與陸委會副主委梁文傑共同主持。羅文嘉表示，近年來中共通過幾部新的法規，表面上或許看不出什麼問題，但裡面可能暗藏許多玄機與陷阱，因此政府有必要對經常出入境的台商朋友加強說明，避免誤踩地雷。梁文傑指出，習近平上台以後強調「依法治國」，推出許多法律，有些法律在剛頒布時可能還看不出來有何用意，需要時間觀察。