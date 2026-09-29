海基會辦台商秋節座談 邱垂正遺憾上海台商又缺席

海基會今天舉辦「2026大陸台商秋節座談聯誼活動」。陸委會主委邱垂正致詞時說，台商是促進兩岸和平發展的重要力量，很遺憾上海台商已經幾次缺席海基會舉辦的相關活動。

海峽交流基金會29日舉辦「2026大陸台商秋節座談聯誼活動」，海基會蘇嘉全董事長與邱垂正在晚宴時到場向台商致意。與會者包括台企聯榮譽總會長張漢文、台北市商業會理事長王令麟及多名台商協會代表。

根據大陸委員會新聞稿，邱垂正在晚宴致詞時說，上海是中國大陸台商重要投資經營區、兩岸直航最方便的地方，很遺憾上海台商已幾次缺席，包括本次海基會舉辦的相關活動，也希望上海台商能回家參加海基會團圓聚會。

他說，台商是促進兩岸經濟繁榮及和平發展的重要力量，服務台商是政府最重要的工作之一。台商面對全球供應鏈重組及中國大陸經濟下行的雙重打擊，政府會做台商堅實的後盾。

邱垂正並表示，不少台商經營者對未來的發展前景感到深切憂慮，可以多利用陸委會「台商張老師」、海基會財經法律顧問，以及經濟部輔導專家的相關資源。

根據海基會新聞稿，今天下午首先進行專題座談與意見交流，由海基會秘書長羅文嘉與陸委會副主委梁文傑共同主持，並邀請中興大學國際政治研究所助理教授游智偉主講「中共入出境新規對台商的影響」。

梁文傑指出，中共總書記習近平上台以後強調「依法治國」，推出許多法律，有些法律在剛頒布時可能還看不出來有何用意，需要時間觀察。例如2017年時對岸推出「境外非政府組織境內活動管理法」，最初以為是提供境外非政府組織合法行事依據，但事後才發現這項法規實際上對非政府組織的發展多所限制。

梁文傑強調，今天的專題座談是「未雨綢繆」，希望了解台商對這些法規有何看法。

羅文嘉表示，近兩年來台灣人在中國大陸的失聯人數確實在增加，因此政府的用意是提醒大家要做好各種準備，但他也強調政府支持兩岸正向交流，如果有透過台商協會推薦申請的交流案件，海基會都會全力協助。

蘇嘉全在晚宴致詞時表示，台商最令人敬佩的，就是面對國際情勢、地緣政治及產業環境變化所展現的韌性與適應力。台灣永遠是大家可以回來的地方，海基會也希望成為台商在台灣的依靠，持續陪伴台商掌握產業轉型及全球布局的新機會。