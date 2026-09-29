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福建官宣：國台辦前副主任趙世通 任福建省統戰部長

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
中共福建省委機關報「福建日報」29日官宣，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。聯合報系資料照
中共福建省委機關報「福建日報」29日官宣，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。聯合報系資料照

中共21大預計明年秋天召開，中央、地方人事近日持續調整。中共福建省委機關報「福建日報」29日官宣，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。這將是一次罕見的外事系統和國台辦高層空降地方。

福建日報報導表示，日前，中共中央批准，趙世通任福建省委委員、常委；福建省委決定，趙世通任省委統戰部部長。

大陸人社部29日下午甫在官網公告，大陸國務院任免一批國家工作人員，其中免去趙世通的國台辦副主任職務。

現年55歲的趙世通，長期在中聯部工作，從事政黨外交，是「日本通」，曾任二局（負責東北亞事務）局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長，2023年6月任中聯部部長助理。2025年5月出任國台辦副主任，晉升為副部級。

香港明報「中國透視」專欄日前指，福建與台灣一海之隔，與港澳僑關係密切，民營經濟發達，「統戰事務大有可為」。

目前，國台辦官網機構設置網頁已撤下趙世通的簡歷。趙世通原在國台辦四位副主任中排名第三。由此，國台辦高層變成「一正三副」格局，包括主任宋濤，以及三位副主任潘賢掌、吳璽與彭慶恩。

趙世通最後一次以國台辦副主任身份出席活動，是在9月23日。他當時陪同宋濤出席在北京舉行的2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動。

中共福建省委機關報「福建日報」29日報導，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。圖為9月23日趙世通最後一次以國台辦副主任身份出席2026兩岸同胞迎中秋聯誼活動。記者陳宥菘／攝影
中共福建省委機關報「福建日報」29日報導，國台辦前副主任趙世通出任福建省委常委、統戰部部長。圖為9月23日趙世通最後一次以國台辦副主任身份出席2026兩岸同胞迎中秋聯誼活動。記者陳宥菘／攝影

國台辦 福建 統戰

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