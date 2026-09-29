趙世通國台辦副主任職務遭免 料空降福建省委統戰部長

大陸人社部29日發布「國務院任免國家工作人員」消息，內容提到，免去趙世通的國台辦副主任職務。港媒早前報導指，趙世通將空降福建擔任福建省委常委、省委統戰部長。

大陸人社部29日在官網公告，大陸國務院任免國家工作人員。其中，免去趙世通的國務院台灣事務辦公室副主任職務。

香港明報「中國透視」專欄日前指，中共21大預計明年秋天舉行，多省已公布今年秋冬將舉行換屆黨代會，並於黨代會前夕展開高層人事調整，不少由中央部委空降。趙世通已內定擔任福建省委常委、省委統戰部長。這將是一次罕見的外事系統和國台辦高層空降地方。

現年55歲的趙世通，長期在中聯部工作，從事政黨外交，是「日本通」，曾任二局（負責東北亞事務）局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長，2023年6月任中聯部部長助理。2025年5月出任國台辦副主任，晉升為副部級。

報導認為，福建與台灣一海之隔，與港澳僑關係密切，民營經濟發達，「統戰事務大有可為」。福建省委統戰部長林文斌已因年齡因素，轉任省政協副主席。

趙世通原在國台辦四位副主任中排名第三。由此，國台辦高層將變成「一正三副」格局，包括主任宋濤，以及三位副主任潘賢掌、吳璽與彭慶恩。截至29日下午5點，國台辦官網機構設置網頁還未撤下趙世通的簡歷。

趙世通最後一次以國台辦副主任身份出席活動，是在9月23日。他當時陪同宋濤出席在北京舉行的2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動。