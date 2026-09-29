陸海警船台灣以東海域「常態執法」 海巡艦艇嚴密監控批侵擾

大陸海警局新聞發言人姜略今表示「朱家尖艦編隊位中國台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查」，海巡署指出，這是「假執法真侵擾」認知作戰，已派艦艇監控兩艘海警船。

海巡署表示，運用聯合情監偵手段，全程嚴密掌握中國海警2503「朱家尖艦」、1401「崇明艦」動態，今下午4時許，2艘海警船分別位於綠島東北方97浬、蘭嶼東方146浬活動，目前由海巡署蘭嶼巡防艦等艦艇持續在線上監控中。

海巡署指出，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，國際法遵循「有陸地，始有海洋」原則，我國在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利與管轄權，中國對台灣各海域絕無管轄權。

海巡署說，中國惡意以政治操作方式，片面宣稱「中國台灣島」及「執法巡查」等虛假訊息，企圖片面改變現狀，破壞以規則為基礎的國際秩序，海巡署予以嚴正譴責，並將持續採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。