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《中日聯合聲明》發表54周年 陸外交部籲日方回歸初心

聯合報／ 大陸中心／即時報導
9月29日是《中日聯合聲明》發表54周年，大陸外交部發言人郭嘉昆敦促日本當政者以實際行動回歸中日四個政治文件的初心和原點。路透
9月29日是《中日聯合聲明》發表54周年，大陸外交部發言人郭嘉昆敦促日本當政者以實際行動回歸中日四個政治文件的初心和原點。路透

今（29）日是《中日聯合聲明》發表54周年，大陸外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回答相關提問時表示，日方在這份聯合聲明中明確表示，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。郭嘉昆除強調，只有真正恪守中日四個政治文件精神，兩國關係才能不偏航、不脫軌，並敦促日本當政者以實際行動回歸四個政治文件的初心和原點。

中日於1972年9月29日在北京人民大會堂簽署《中日聯合聲明》，該聲明宣布中日兩國結束戰爭狀態、建立外交關係，並提及中日關係中包括台灣問題在內若干重大原則問題。

在《中日聯合聲明》中，日本政府承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。

北京將《中日聯合聲明》與1978年簽署的《中日和平友好條約》、1998年發表的《中日聯合宣言》、2008年發表的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》統稱為中日四個政治文件，強調這是中日關係的壓艙石，是發展中日關係必須始終堅守的根本。

據央視新聞報導，在29日下午例行記者會中，央視記者提問：今天是《中日聯合聲明》發表54周年紀念日。當前中日關係面臨嚴重困難，請問中方如何看待《中日聯合聲明》等四個政治文件的歷史和現實意義？

對此，郭嘉昆表示，54年前的今天，中日兩國老一輩領導人以非凡的政治遠見和勇氣簽署並發表聯合聲明，實現中日邦交正常化。日方在聯合聲明中明確表示，深刻反省戰爭責任，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。

郭嘉昆稱，聯合聲明等四個政治文件奠定了中日關係政治法律根基，為妥處歷史、台灣等重大原則問題立下政治規矩，不應歪曲、不該倒退，更不容破壞。

郭嘉昆指出，半個多世紀後的今天，中日關係再次面臨嚴峻局面，根源就在於兩國關係的政治基礎遭到嚴重破壞。日本現職領導人不僅不反省侵略歷史罪責，反而聲稱台灣有事構成日本「存亡危機事態」，公然挑戰中國國家主權，背棄中日邦交正常化初心和日本對中國作出的政治承諾。

他表示，日方還煽炒所謂「外部威脅」，以此為借口加速「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序，威脅地區和平穩定。

郭嘉昆強調，歷史反覆證明，只有真正恪守中日四個政治文件精神，兩國關係才能不偏航、不脫軌。「在今天這一具有重要歷史意義的日子，我們再次敦促日本當政者切實反思糾錯，以實際行動回歸四個政治文件的初心和原點」。

中日 外交部

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