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中共20大帶離胡錦濤 孔紹遜任甘肅省長
中國甘肅省第14屆人民代表大會第五次會議29日選舉孔紹遜為甘肅省人民政府省長。孔紹遜在中央辦公廳工作近16年，最為人熟知的是在中共20大閉幕會上，受總書記習近平之命，與安全人員一同將前總書記胡錦濤帶離會場。
中國甘肅省第14屆人民代表大會第五次會議29日選舉吳曉軍為甘肅省人大常委會主任，選舉孔紹遜為甘肅省人民政府省長。
公開資料顯示，孔紹遜，1969年2月生，今年57歲，寧夏中寧人。1991年7月參加工作，中國人民大學經濟學系畢業，經濟學學士學位，中央黨校研究生學歷。
孔紹遜1991年大學畢業後，長期在寧夏回族自治區工作。2010年12月，孔紹遜調入中共中央辦公廳工作，歷任中共中央辦公廳機關黨委副書記、紀委書記，人事局局長，中共中央辦公廳副主任兼秘書局局長等職。在中央辦公廳工作近16年後，2026年8月，孔紹遜任甘肅省委副書記、省政府黨組書記，直到此番當選甘肅省省長。
2022年10月22日日中共20大閉幕會上，孔紹遜受習近平之命召喚1名安全人員，並與這名安全人員一同將坐在習近平左側的胡錦濤帶離會場，這一幕震驚中外。
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