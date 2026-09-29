中共20大帶離胡錦濤 孔紹遜任甘肅省長

川習二會落幕，中華經濟研究院第一所研究員兼所長劉孟俊今（29）日表示，此次峰會並未改變美中結構性競爭，但雙方管理競爭的安排開始機制化，進入「戰術性交換」與「戰略性分歧」同時存在的「管理式競爭」階段。他提醒，300億美元降稅仍屬建議，貿易休兵也僅延至2027年1月10日，各項安排約束力低、周期短且可逆，今年11月至明年1月將是檢驗峰會成果的關鍵窗口。

2026-09-29 14:40