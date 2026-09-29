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又來了！ 陸海警宣布：台灣以東海域開展常態化執法巡查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海警局新聞發言人姜略表示，9月29日，海警朱家尖艦編隊位「中國台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查。」圖／影片截圖
大陸海警局新聞發言人姜略表示，9月29日，海警朱家尖艦編隊位「中國台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查。」圖／影片截圖

大陸海警局新聞發言人姜略表示，9月29日，海警朱家尖艦編隊位「中國台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查。」

姜略指出，9月以來，朱家尖艦編隊持續加強相關海域管控，有力保障正常航行和作業秩序，切實維護包括台灣同胞在內的中國民眾合法正當權益和生命財產安全。「中國海警將持續加強在大陸管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

姜略曾在9月3日上午發布，大陸海警普陀山艦編隊位「中國台灣島以東海域」依法開展常態化執法巡查。

姜略當時表示，8月以來，普陀山艦編隊持續加強相關海域管控，「有力保障正常航行和作業秩序，切實維護包括台灣同胞在內的中國民眾合法正當權益和生命財產安全。」

姜略還稱，「中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

今年7月31日，大陸海警宣稱「在台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查」，由秀山艦編隊執行。

東海 執法

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