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學者：美中進入「管理式競爭」 11月至明年1月是關鍵觀察期

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
「川習會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會於29日上午舉行，與談人（左起）為林正義、薛健吾、劉孟俊、陳明祺、沈有忠、董立文、譚耀南、林子立。記者張鈺琪／攝影
「川習會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會於29日上午舉行，與談人（左起）為林正義、薛健吾、劉孟俊、陳明祺、沈有忠、董立文、譚耀南、林子立。記者張鈺琪／攝影

川習二會落幕，中華經濟研究院第一所研究員兼所長劉孟俊今（29）日表示，此次峰會並未改變美中結構性競爭，但雙方管理競爭的安排開始機制化，進入「戰術性交換」與「戰略性分歧」同時存在的「管理式競爭」階段。他提醒，300億美元降稅仍屬建議，貿易休兵也僅延至2027年1月10日，各項安排約束力低、周期短且可逆，今年11月至明年1月將是檢驗峰會成果的關鍵窗口。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心29日上午舉辦「川習會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會，由中央廣播電台協辦，邀集專家學者從美中戰略競爭、經貿與科技管制、地緣衝突及台海安全等面向，分析川習二會意涵及對兩岸關係的影響。

劉孟俊指出，本次川習二會雖使雙方管理競爭的安排開始機制化，但美中結構性競爭並未改變。對台灣而言，「美中穩定不等於台海壓力下降」，後續仍須追蹤對台軍售時程與跨議題連結，並分產業評估稅差、關鍵材料、科技管制，以及「China+1」第三地布局的所有權風險。

政治大學東亞研究所教授薛健吾也認為，川習再度會面在共管人工智慧（AI）發展、限制伊朗核武、彼此推遲關稅等方面達成有限共識，讓兩國科技與貿易戰短期出現「戰術性降溫」，但雙方並未放棄出口管制、實體清單、投資限制及關鍵礦產管制等競爭工具，峰會僅降低競爭的「升級速度」與「不確定性」，並非降低競爭本身。

亞太和平研究基金會執行長董立文則指出，美方公布三大領域共15項成果，中方僅列八項，部分內容未被中方納入，顯示雙方仍存在重大分歧。他認為，美方主張「美國前沿軍事存在維護自由開放印太」，正是雙方最重要的戰略矛盾，台灣議題亦包含其中。

中央研究院歐美所兼任研究員林正義表示，此次關稅休兵僅延長兩個月，而非一年，意味美國仍將持續對中國兌現經貿承諾施壓；美中新設的「人工智慧對話」及意外事件通報溝通機制能否落實，也仍待觀察。

匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南則認為，北京此次試圖建立美中兩強共管共治、各自尊重勢力範圍、高度競爭又部分合作的大國關係，「控管分歧、高度競爭卻不尋求對抗」已逐步定調，後續須觀察北京能否進一步將相關架構性共識具體化。

美中 川習 降稅

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