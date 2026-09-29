打溫情牌？陸海警船點名金門海巡艦艇 中秋喊話：共賞一輪月

大陸海警29日發布中秋節期間於金門附近海域巡查影片，畫面中多艘海警船編隊航行，一名海警人員透過無線電向台灣海巡艇喊話，先點名「10083船、10039船」，接著提到「兩岸同為一家人，共賞一輪月」，並以「祝你們闔家幸福，願我們早日團圓」結尾。

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，9月以來，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開「常態執法巡查」，持續加強相關海域管控，「此舉是為維護兩岸漁民權益及生命財產安全，並保障廈金海域的航行與作業秩序。」

金門海域近期頻繁出現兩岸海上執法船隻「伴行」或對峙的場景。台灣海巡署曾指出，9月8日有4艘大陸海警船上午航入金門限制水域，海巡艇以廣播及併航方式要求離開；同一批海警船下午再度進入，海巡艇再次前往監控、驅離。

海巡署也曾通報8月19日有4艘大陸海警船分兩隊航入金門限制水域，海巡艇採一對一併航監控，以中、英文廣播要求航離。