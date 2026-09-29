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福建海警持續侵擾金門海域 還喊話：願早日團圓

聯合報／ 大陸中心／即時報導
福建海警持續侵擾金門附近海域，並不時對金門船隻進行心戰喊話。圖／截自影片
福建海警持續侵擾金門附近海域，並不時對金門船隻進行心戰喊話。圖／截自影片

中國海警局29日發布消息稱，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，9月以來，福建海警組織艦艇編隊位金門附近海域依法開展常態執法巡查，持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

中國海警局同時發布一則影片顯示，福建海警侵擾金門附近海域時，一名中國女性海警還對我金門10083船、10039船心戰喊話稱：「天上月滿園，人間盼團圓。兩岸同為一家人，共賞一輪月，中秋佳節，祝你們闔家幸福，願我們早日團圓」。

中共外交部28日則發布一則4分14秒的對台統戰影線《回家的路》指出，「解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之則亡。」影片並強調在事關統一的重大原則問題上，中共絕不會有任何妥協退讓。

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