對台軍售受川習會影響？沈有忠：時間、項目確定就會發布

川習二會結束後，外界關注美國對台軍售是否受到中方壓力。陸委會副主委沈有忠今（29）日表示，相關說法「都是言過其實」，依據美方多次對外說明，目前還在評估階段，政府對此「相當有信心」，所謂評估「大概就是軍售的時間和項目」，一旦時間和項目確定，「對台軍售就會發布、進行」，不應解讀為美中「大交易」、以軍售犧牲台灣安全。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心29日上午在台大醫院國際會議中心舉行「川習會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會，由中心主任林子立主持，外交部次長陳明祺、沈有忠出席致詞，並邀集多位兩岸專家學者與談。

沈有忠於會上致詞時表示，美中關係和台美關係雖然高度相關，但「這是兩組獨立的雙邊關係」，雖有一些互動，但不應被解讀為「有台美就沒有美中」，或是「有美中的穩定，台美就不應該發展」。他強調，這不是如中共所設定的紅線，也不是要求美方接受其對台論述的理由。

他指出，中方在今年5月第一次川習會提出「建設性戰略穩定」時，「只有概念、沒有內容」，但這次則進一步把「反軍國主義」、「反對台獨」納入其中，要求美方接受。說穿了，就是要美國接受中共對台灣議題的主張，把台灣形容成美中戰略穩定與否的變數，甚至在台灣社會散播「台灣已經變成籌碼」以及美中將進行「大交易」的疑美論、棄台論。

不過沈有忠強調，中方試圖把台灣放在「戰略穩定」框架中、要求美國有所讓步，「已經很明確被美國所拒絕」，川習會中沒有多談，更沒有成為雙方共識。

展望後續美中互動，沈有忠稱，未來「極高可能」還有兩次川習會，「大概就是APEC和G20」，美中會持續對話。他指出，美國面臨11月期中選舉，中共則將召開五中全會、明年進入中共二十一大，雙方都需要一個「表面穩定的框架」。

沈有忠也提到，台灣年底將舉行地方選舉，雖是地方層次，但面對國際變化及中共「無所不用其極的介選和認知戰」，如何穩定社會民心與士氣，也是當前政府首要任務。他重申，兩岸的核心差異「一直以來都是在制度，而不是在文化、歷史或民族認同」，政府呼籲中共與台灣民選政府展開對話。