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陸對台企圖未得逞 沈有忠：習近平想逼美退縮到第二島鏈

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
「川習會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會於29日上午舉行，陸委會副主委沈有忠（左）、外交部次長陳明祺（右）會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影
「川習會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會於29日上午舉行，陸委會副主委沈有忠（左）、外交部次長陳明祺（右）會前接受媒體聯訪。記者張鈺琪／攝影

川習二會上周落幕，陸委會副主委沈有忠今（29）日表示，中方企圖透過兩次川習會，將今年5月提出的「建設性戰略穩定」進一步具體化，包括要求美方「反對台獨」、「反對軍國主義」，希望逼迫美國有所讓步，「甚至退縮到第二島鏈」，但從結果來看，「很明確可以看到，這樣子的企圖並沒有成功」。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心29日上午在台大醫院國際會議中心舉行「川習會再登場：2026美中高峰會的國際政治經濟意涵」座談會，由中心主任林子立主持，外交部次長陳明祺、陸委會副主委沈有忠出席致詞，並邀集多位兩岸專家學者與談。

針對川習會談及台灣議題，陳明祺會前受訪表示，中方在會議進行期間就已提出其所謂的結論，不過美國總統川普也表示，會中談到台灣問題「談得不多」；美國駐中大使龐德偉等人也強調，美國對台政策不變。

陳明祺指，「一個政策不是說誰的一次評論或講話」，而是具有長期一致性。無論從美方官方表述，或台美日常工作上的接觸，「我們的確了解到，美國對台的政策一直都不變」，美方也持續將中國視為印太區域既有秩序的主要挑戰者。

他表示，這些都沒有任何變化，「這一次的峰會是這樣，上一次的峰會是這樣」，可以預期之後若兩國領袖在APEC或G20場合碰面，「長期的政策沒有改變」。

沈有忠則稱，今年5月第一次川習會時，雙方拋出「建設性戰略穩定」這個相對空泛的概念，「好像美國和中國同時說出這個東西，好像意思是兩個國家都同意這個概念」。

但到了這次峰會，沈有忠表示，習近平企圖將這個概念進一步具體化，例如提出要「反軍國主義」，也希望川普能明確說出「反對台獨」，等於替5月提出的框架加入具體內容。

沈有忠說，可以看到中方企圖利用兩次峰會，「要讓這個第一島鏈讓美國有一些退縮」。中方所稱的「軍國主義」，指的就是日本與菲律賓，而「反對台獨」則是針對台灣。

他提到，面對日本、台灣與菲律賓在第一島鏈逐漸形成更穩定的合作態勢，「習近平希望能夠透過所謂的建設性戰略穩定，逼迫美國有所讓步，甚至退縮到第二島鏈」，但「很明確可以看到，這樣子的企圖並沒有成功」。

至於川習會後美國對台軍售進度，陳明祺回應，台灣當然希望能夠儘快推進，但美國在全球軍火供應上有其需要調整之處，中東也消耗不少資源，因此台灣並未對相關進度「過度詮釋」。

陳明祺說，台美已充分溝通，美方完全了解台灣的需要與決心，「防衛台灣更重要，台灣有意願，也已經把錢準備好」，台灣願意投入更多資源強化自身防衛，美方也完全了解這項需求。

習近平 對台 川習會

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