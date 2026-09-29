快訊

新北市選情激烈 盧秀燕證實「借將」幫李四川助陣

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒民調：57%日本受訪者認為高市早苗應改善對華關係

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本朝日新聞最新民調顯示，對於日本首相高市早苗是否需要致力於改善同中國的關係，57%的受訪者認為「有必要加大力度」。路透
日本朝日新聞最新民調顯示，對於日本首相高市早苗是否需要致力於改善同中國的關係，57%的受訪者認為「有必要加大力度」。路透

中日關係因日本首相涉台發言而陷入冰點，日媒發布民調報導，57%受訪者認為，日本首相高市早苗有必要致力於改善與大陸的關係。

日本朝日新聞於9月26日和27日進行的全日本輿論調查（電話調查）中，受訪者被問及日本首相高市早苗是否有必要致力於改善與大陸的關係。結果顯示，認為「有必要下功夫」的占57%，明顯高於認為「沒必要」的35%。

調查還顯示，在高市內閣支持群體中，認為「有必要下功夫」改善對華關係的占51%，認為「沒必要」的占44%；在非內閣支持群體中，認為「有必要下功夫」改善對華關係的更是占69%，認為「沒必要」的則僅占25%。

報導稱，由此可見，對高市內閣的支持與否，導致了回答傾向上的差異。

包括環球時報在內的中國官方媒體均引述朝日新聞這項調查結果。環球時報指出，隨著中美關係不斷出現改善信號，日本學者對日本當前外交局面表示擔憂。

據日本J-CAST NEWS網站28日報導，東京大學教授川島真表示，如果將日美中關係視為三角關係，中美對話正日益活躍，日美雖有同盟關系，但日中關係卻「一片空白」。日本前外務審議官田中均表示，如果現狀持續，「將意味著日本外交的失敗」，並認為當前日中關系惡化與高市本人有關。

近期，多名日本議員和企業界領袖接連計劃訪華。香港南華早報15日曾刊指出，日方這一系列行動，被外界解讀為試圖在11月APEC峰會前實現中日關係破冰。但分析人士警告，除非日本最高層發出更明確的信號，否則這些開闢外交窗口的努力可能收效有限。

大陸外交部長王毅28日在北京與訪華的日本前外相岩屋毅舉行會談。王毅強調，對日方而言，「緊迫的是儘快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行。」日本共同社指出，這是去年11月日中關係惡化以來，中國官方首次公布王毅與日本政治家的會談內容。中方可能意在透過公布王毅會見重視對華關係的岩屋，向高市政府發出訊息。

王毅在會談中還就日中關係指出，「有待再次實現正常化」。

高市早苗 日媒 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王毅見日本前外相岩屋毅：中日關係有待再次實現正常化

王毅會見日本前外相岩屋毅 敦促日方反省歷史

岩屋毅會見中國外長王毅 日中關係惡化後首度會晤

前日本外相岩屋毅率團訪中 盼促兩國恢復經濟交流

相關新聞

王毅見日本前外相岩屋毅：中日關係有待再次實現正常化

在中日關係持續緊繃之際，大陸外長王毅28日在北京會見日本前外相岩屋毅時表示，明年是中日邦交正常化55周年。當前的中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化。對日方而言，緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。

跨境執法？韓國中餐館「習近平」遭4名中國人砸店後離境

近幾年中共「跨境執法」與「跨國鎮壓」日益受到關注。據朝鮮日報報導，近日，四名中國人闖入韓國京畿道城南市一家名為「習近平」的中餐館砸店，四人犯案後立即經仁川國際機場返回中國。報導稱，從入境到犯罪後出境，顯示四人提前準備作案的跡象。

習近平：中共十八大以來 中國已成世界上最安全的國家

據新華社報導，「平安中國建設工作會議」28日在北京召開。中共中央總書記習近平就建設更高水平平安中國作出重要指示稱，中共十八大以來，「平安中國建設」取得顯著成效，人民安居樂業、社會安定有序的良好局面更加鞏固，中國成為世界上最安全的國家之一。

陸學者分析川習會結論：台灣疑美論深化

清華大學台灣研究院副院長鄭振清表示，中美對等互動和建設性戰略穩定構成國際關係新格局，台灣雖然試圖透過輿論宣傳對沖中美元首會晤產生的衝擊，但台灣民眾瞭解到的不僅僅是台當局的言論姿態，更多的是中美關係格局的結構性變化，這種變化不以個人意志為轉移，將推動「疑美論」持續深化。

日媒民調：57%日本受訪者認為高市早苗應改善對華關係

中日關係因日本首相涉台發言而陷入冰點，日媒發布民調報導，57%受訪者認為，日本首相高市早苗有必要致力於改善與大陸的關係。

共軍「無偵-7」 亮相黃岩島聯演

解放軍廿七日在黃岩島（我稱民主礁）周邊舉行海空聯合演訓，央視軍事昨公布參演兵力，包括空軍出動預警機、偵察機和無人機，其中「無偵-七」大型無人偵察機也在此次演訓中亮相。中共海軍則出動玉林艦、天門艦和青海湖艦三艘艦艇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。