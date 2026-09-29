跨境執法？韓國中餐館「習近平」遭4名中國人砸店後離境

近幾年中共「跨境執法」與「跨國鎮壓」日益受到關注。據朝鮮日報報導，近日，四名中國人闖入韓國京畿道城南市一家名為「習近平」的中餐館砸店，四人犯案後立即經仁川國際機場返回中國。報導稱，從入境到犯罪後出境，顯示四人提前準備作案的跡象。

當地警方27日表示，這四名20至49歲中國籍男子的身分已經確認。朝鮮日報指出，24日凌晨2時40分左右，這四名中國人闖入這家中餐館，向店內各處噴灑油漆、破壞家具等，作案持續約一小時。此外，他們還向食材噴灑疑似農藥的液體。

韓國警方認為，本起案件為預謀犯罪。四名嫌疑人此前均不曾訪問韓國，但8月底至9月中旬分兩批以旅遊簽證入境。經調查，此後四人在首爾某家小旅館合宿並準備作案。這四人應提前獲悉中餐館將在中秋節連休三天（9月24日至26日），並選在休店第一天的凌晨按事前計劃犯案。

這四名中國人犯案時都戴上口罩和帽子，犯案後一同乘出租車返回首爾住處收拾行李，隨即前往仁川國際機場，乘坐當日上午的航班飛回中國煙台、上海等地。當天上午8時30分左右，警察接到店主報案後，通過監視器等進行追蹤，並於當日晚些時候確定嫌犯身分。

朝鮮日報表示，四人犯案動機尚無法確認，警察正在調查是否與該餐廳與中國最高領導人同名有關。店主向警方表示，八年前就開始用這個名字經營餐廳，但幾個月前開始不斷有人打電話或上門抗議店名。事實上，兩個月前就有人向餐廳招牌噴黑漆後逃離，當時警察也接到店主的報案。

韓國警方考慮透通國際刑警組織等國際司法合作途徑，追捕這四名已逃回中國的嫌犯。

近年來各地不時傳出中共「跨境執法」與「跨國鎮壓」事件。今年7月6日中午，印太戰略智庫執行長矢板明夫在台中市永豐棧酒店大廳結束演講準備離開時，遭一名持香港護照的中國男子尾隨並揮拳毆打，導致矢板明夫臉部受傷濺血。

該名男子犯案後先跑到逢甲夜市買衣服變裝，隨即搭乘計程車直奔台中機場準備搭機逃往韓國釜山。但另一名經警方確認身分的同行者，則已提前離境。