王毅見日本前外相岩屋毅：中日關係有待再次實現正常化

在中日關係持續緊繃之際，大陸外長王毅28日在北京會見日本前外相岩屋毅時表示，明年是中日邦交正常化55周年。當前的中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化。對日方而言，緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。

岩屋毅是以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分率團訪問中國，根據大陸外交部28日深夜發布的新聞稿，王毅則是以中共中央政治局委員、中央外辦主任身分會見岩屋毅。

日本共同社報導，岩屋毅27日啟程前在東京羽田機場向媒體表示：「正是在日中關係嚴峻的時候，更應該通過對話尋求改善關係之路。」他稱此行旨在推動日中經濟交流順利開展並取得發展。他表示，若能與中國政府要員會面，「希望坦率交換意見」。

岩屋毅此次訪問團由日本企業高層等約50人組成。訪問團原計劃6月訪華，但當時擔任會長的前眾院議長河野洋平在出訪前不久去世，行程因而推遲。國貿促是日本對華貿易與經濟交流的窗口，岩屋毅7月接任新會長。去年6月，河野率團訪問中國時，曾與大陸國務院總理李強舉行會談。

王毅會見岩屋毅時表示，日本國貿促是著名民間友好團體之一，成立至今致力於中日友好事業，尤其是在中日關係面臨挑戰、遭受破壞時，仍然能夠秉持對華友好信念，維護中日關係政治基礎。

王毅並稱，國貿促前任會長河野洋平是一個有良知的政治家，敢於直面日本過去的黑暗歷史，勇於反省軍國主義的侵略罪責，贏得了中國及周邊國家人民的尊重。「前事不忘，後事之師。切實以史為鑒，才能真正開闢未來」。

王毅說，今年是東京審判開庭80周年，日本再次面對歷史的拷問。如果不願汲取歷史教訓，挑戰戰後「和平憲法」，甚至企圖為侵略歷史翻案、替戰爭罪犯招魂，日本就無法面對世界，更談不上開闢未來，也難以有未來。希望日本國貿促和一切有識之士繼承友好傳統，推動日本做出正確選擇，拿出合格答卷。

根據大陸外交部新聞稿，岩屋毅表示，日中關係當前局面令人擔憂。國貿促將繼承前任會長河野洋平遺志，推動兩國關係重回日中四個政治文件的初心和原點。日本不應忘記過去的教訓，政治家必須把握好日本的方向，繼續堅定不移走和平發展道路。