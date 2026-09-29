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王滬寧出席大陸國慶招待會 稱堅決打擊台獨、反外力干涉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸全國政協主席王滬寧昨出席大陸國慶招待會時致詞指出，大陸將堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉。

新華社昨晚報導，大陸昨在北京人民大會堂聯合舉行國慶招待會，慶祝中共建政七七周年。王滬寧出席並致詞。

王滬寧指出，要堅持鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，把海內外中華兒女的智慧和力量匯聚起來，為全面建成社會主義現代化強國、實現中華民族偉大復興而努力奮鬥。

他並指，十五五時期（二○二六年至二○三○年）是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。大陸將深入貫徹新時代解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

港澳方面，王滬寧說，大陸將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港、愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務大陸國家發展大局。

招待會由中共中央外辦主任王毅主持，約七五○名港澳台僑各界代表出席。

王滬寧 台獨 九二共識 一個中國 兩岸

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