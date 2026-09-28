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中共建政77周年招待會 王滬寧：堅定不移推進祖國統一大業

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
本周四（10月1日）是中共建政77周年，大陸全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯28日在北京人民大會堂聯合舉行「國慶招待會」，大陸全國政協主席王滬寧出席並致詞。新華社
本周四（10月1日）是中共建政77周年，大陸全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯28日在北京人民大會堂聯合舉行「國慶招待會」，大陸全國政協主席王滬寧出席並致詞。新華社

本周四（10月1日）是中共建政77周年，大陸全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國台辦等單位28日在北京聯合舉行「國慶招待會」，大陸全國政協王滬寧出席並致詞。涉台部分他提到，大陸將深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

新華社報導，大陸全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯28日在北京人民大會堂聯合舉行國慶招待會。招待會由中共外事辦主任王毅主持，部分在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協官員，約750名港澳台僑各界代表出席。

王滬寧出席並致詞。他表示，要堅持大團結大聯合，堅持高舉愛國主義旗幟，堅持鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線。今年是中國共產黨成立105周年，是「新中國」成立77周年，中華民族正以不可阻擋的堅定步伐邁向偉大復興。

王滬寧表示，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。涉港澳方面，他說，大陸將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，支持港澳更好融入和服務國家發展大局。

涉台部分，他指，大陸將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。

王滬寧又說，將全面貫徹中共的僑務政策，團結引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷在推動國家經濟社會發展、傳承弘揚中華文化、促進祖國統一、增進中外交流合作等方面發揮獨特優勢、展現更大作為。

王滬寧 中共 國台辦

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