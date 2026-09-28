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台灣知名文學評論家施淑傳辭世 中國社科院發唁函
中國社會科學院文學研究所28日下午發布唁函稱，驚悉台灣知名文學評論家施淑教授於2026年9月24日晚間在台辭世，該所全體同仁深感悲痛，僅致以沉痛悼念。
施淑教授本名施淑女，生於台灣彰化鹿港，台灣大學中文研究所碩士，後赴加拿大不列顛哥倫比亞大學亞洲研究所博士班研究，長期任教於淡江大學中文系。此外，施淑也是台灣知名作家施叔青與李昂的姐姐。
據中國社科院文學研究所唁函內容，施淑教授曾師從臺靜農、葉嘉瑩先生學習中國文學，畢生致力於兩岸文學及文學理論批評的教學與研究，是台灣中國現當代文學研究的重要開拓者之一。她所著《理想主義者的剪影》《大陸新時期文學概觀》《兩岸文學論集》《中國古典詩學論稿》《文學星圖》《歷史與現實》等，在兩岸文學研究界享有極高聲譽。她所編選的《日據時代台灣小說選》，亦為台灣文學研究留下了重要的文獻。
施淑創作文類以論述為主，為當前研究中國新文學發展之主要學者之一。研究範圍為中國現代小說、臺灣文學、文學理論與批評。嘗試以文學社會學方法，探討五四新文學運動以後，中國知識階層的思想分化及1920年代以後國際新興文學思潮，對中國左翼作家的創作實踐、思想取向及批評觀念的影響。
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