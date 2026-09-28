大陸調查船現蹤石垣島近海 日本要求停止海洋調查

日本共同社28日報導，日本第11管區海上保安總部發現，27日中午12時10分左右，大陸海洋調查船「科學」號在沖繩縣石垣島以北約72公里的日本專屬經濟區（EEZ）內，將類似線纜的物體伸入海中。

報導指，日本海保巡邏船以未經日方同意不得進行海洋科學調查為由，透過無線電要求其停止活動。自3月30日以來，日本專屬經濟區內已接連出現大陸船疑似進行海洋調查的活動。

根據日本海上保安廳資料，截至9月19日，今年已確認13起大陸海洋調查船未經日方同意進行調查等「特異行動」，涉及「向陽紅22」、「科學」、「向陽紅18」、「東方紅3」、「向陽紅21」、「東方紅2」、「向陽紅03」及「海洋地質七號」等船隻。

其中，「向陽紅22」今年已先後於3月30日、4月29日、5月5日、6月28日及7月21日被確認出現活動。連同27日再度現蹤的「科學」號，目前至少已有14起。