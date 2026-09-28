潘石屹飯局影音流出炸網　談留在美國與任志強案有關

中國房地產危機全面爆發前，地產大亨潘石屹已舉家移居美國，他從前常在微博發言，現在很少公開發聲，週日社群平台X流出一段被指是其私人飯局的影音。影音中，潘石屹不僅透露為何長期留在美國，也談到被打入牢獄的任志強與自己的關聯。

62歲的潘石屹早年大量出售資產後轉赴美國，他日前發表的文章IP地址也顯示人在美國。中國官方7月下旬發布公告，對透過境外信託配置個人資產訂立20%的稅率規範。中國業界分析，潘石屹可能因此面臨至少人民幣20億元（約新台幣95億元）的巨額補稅。

法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，這段披露於社群平台X的影音中，潘石屹沒有說許多話，但句句在關鍵處。

他說：「我們2020年9月份到的紐約，回去的機票都買好了，就準備在這邊過完年，過完春節之後就回去。緊接着，我的一個朋友就出事了。這個朋友（指任志強），跟我的關係很好，我也非常敬佩他。在微博上面，就像那個唱歌的一個組合一樣，天天都在互動。他寫了一封信。這封信就發給了11個人。第一個人就是我，其他的幾個人呢，都被抓起來了。我是在美國。哎，這個千萬不要錄音…。」

潘石屹為何有國不能回，原來與被重判的任志強有關，任志強為何被重判，與其寫的，也就是發給潘石屹等11人、轟動全網的一篇批評領導人習近平的信有重大關係。

當時，武漢爆發疫情後，當局最先掩蓋信息，導致行動遲緩，結果疫情迅速大範圍蔓延開來。這封信的要命之處，是不點名諷刺最高領袖是「剝光了衣服也要當皇帝的小丑」。

這封超過8500字的長信主要圍繞2020年2月23日習近平主持的17萬人抗疫大會展開，信中批評中國當局應對疫情嚴重失職，官媒卻用各種方式吹捧這次大會的偉大意義。

信中說，「舉國上下都在為偉大領袖的講話而歡呼雀躍，但我也好奇並認真的學習了這篇講話，但我從中看到的卻與各種新聞媒體和網絡上報導的『偉大』完全相反」。他發現「那裡站着的不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑。儘管高舉一塊又一塊的遮羞布試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」

這位人稱「任大炮」、年過七旬的中國地產大亨，因這封信招來18年的牢獄之災，罪名是「貪污受賄」。

潘石屹說，這封信寄給了11個人，第一個是他，其他收信人都被抓了。潘石屹應該清楚自己回去後等待他的命運是什麼，他不可能回國了。其他10個人是誰不得而知，他們都因為這封信而受到牽連。

任志強是中國富豪，紅二代，也被視為是公共知識分子，敢於發聲，批評時事，他還與中共前常委、前中紀委書記王岐山是朋友。但他批評總書記，王岐山無法救他。