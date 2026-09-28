中美AI對話 陸外交部：應堅持發揮聯合國主渠道作用

中美峰會後，雙方同意建立人工智慧對話機制。對於這項新機制是否更多體現美方思路，大陸外交部發言人郭嘉昆28日表示，中方一貫主張應當堅持發揮聯合國主渠道作用，構建公正合理的全球人工智慧治理體系，同時也願與美方通過人工智慧政府間對話等渠道保持溝通交流。

澎湃新聞報導，郭嘉昆28日主持大陸外交部例行記者會。有外媒記者提問，中美峰會成果之一是雙方同意建立人工智慧對話機制，其中包括針對人工智慧相關突發事件的溝通渠道。目前看來，這項新機制似乎更多體現美方思路，中國是否正在調整自身在國際人工智慧治理上的立場？這項雙邊機制是否足以構成全球人工智慧治理框架？

郭嘉昆回應，中方始終秉持建設性、負責任態度參與人工智慧全球治理，持續不斷貢獻中國方案。中方一貫主張應當堅持發揮聯合國主渠道作用，構建公正合理的全球人工智慧治理體系。

他並稱，同時我們也願同美方通過人工智慧政府間對話等渠道保持溝通交流。這既是促進全球人工智慧向善普惠發展的重要路徑，也是構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係的應有之義。

同場記者會上，也有媒體問及中方如何評價習近平此次訪美？郭嘉昆說，9月23日至25日，應川普總統邀請，習近平主席成功對美國進行國是訪問，兩國元首就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見，就共同構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係等達成一系列重要共識。

郭嘉昆接著表示，雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織領導人非正式會議和20國集團領導人峰會。中方願同美方共同努力，落實好兩國元首重要共識，推動中美關係穩定健康可持續發展。