陸大型無人無偵-7亮相黃岩島聯演 共軍另出動3艘軍艦

解放軍27日在黃岩島周邊海空域舉行海空聯合演訓，央視軍事28日公布參演兵力，包括空軍出動預警機、偵察機和無人機，其中無偵-7大型無人偵察機也在此次聯合演訓中亮相。另，中共海軍則出動玉林艦、天門艦和青海湖艦3艘艦艇。

據央視軍事報導，無偵-7是大陸自主研製生產的高空大型無人偵察機，為全球第二款可自由跨越民航航線飛行的無人機。無偵-7以提供圖像情報的方式，用於戰略偵察和戰術偵察，主要執行邊境偵察、領海及專屬經濟區巡邏、重點地區監視等任務。

海軍方面，玉林艦為大陸自行研製設計建造的054A型飛彈護衛艦，具備反艦、防空和反潛等多種作戰用途，可單獨或協同其他海軍兵力攻擊敵方水面艦艇、潛艦，並具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。

天門艦則是大陸自主研究設計建造的056A型飛彈護衛艦，主要擔負巡邏警戒、護漁護航、反潛作戰及對海作戰等任務，可單獨或協同其他兵力攻擊水面艦艇及潛艦。

青海湖艦則為大陸海軍第二代遠洋綜合補給艦，全船艙室近800個，設有橫向液貨補給站、乾貨補給站及縱向液貨補給站，主要擔負編隊海上油料、淡水、彈藥、食品等物資綜合補給任務，為遠海作戰艦艇編隊提供持續後勤保障。

解放軍27日在黃岩島周邊海空域舉行海空聯合演訓，央視軍事28日公布參演兵力，其中無偵-7大型無人偵察機亮相。圖為2022年11月在珠海航展上展示的無偵-7無人機。新華社

圖為玉林艦。圖／取自央視軍事