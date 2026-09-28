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何以滯美不歸？潘石屹：2020年收到一封信的其餘10人都被抓了

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
2020年新冠疫情爆發後，SOHO中國創辦人潘石屹、張欣夫婦即長期滯留美國。圖為今年2月張欣在個人社交平台發布兩人農曆新年賀卡。圖／取自張欣Ｘ帳號
2020年新冠疫情爆發後，SOHO中國創辦人潘石屹、張欣夫婦即長期滯留美國。圖為今年2月張欣在個人社交平台發布兩人農曆新年賀卡。圖／取自張欣Ｘ帳號

大陸地產大亨、「SOHO中國」創辦人潘石屹、張欣夫婦2020年後就長期滯留美國。對此，上周末網上瘋傳一則影片，潘石屹在一場私人聚會中透露，2020年他收到某人一封信，這封信發給了11個人，第一個人就是他，其餘幾人隨後「都被抓起來了」，而當時他人在美國。

據悉，潘石屹說的那個人應是北京華遠地產前董事長任志強。2020年新冠疫情爆發之初，任志強因發文批判中共最高領導人防疫不當被捕。

根據外流的影片內容，潘石屹說：「（我們是）2020年的9月份到的紐約，回去的機票都買好了，就準備在這邊過完年，過完春節之後就回去。緊接著就我的一個朋友就出事了，這個朋友跟我的關係很好，我也非常敬佩他，在微博上面，我們就像那個唱歌的一個組合一樣，天天都在互動。他寫了一封信，這封信他就發給了11個人，第一個人就是我，其他的幾個人都被抓起來了，我是在美國」。

2020年2月新冠疫情爆發之初，中國網上流傳一篇據稱是由任志強所寫的文章，批評北京執政當局對言論自由的嚴格管制加劇了冠狀病毒的疫情。文章並點名指控中共最高領導人「是一位渴望權力的『小丑』」，「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑。」

文章並稱中共最高領導人，「絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」。隨後於同年3月，即傳出任志強失聯的消息。

2020年4月7日，中共北京市西城區紀委區監委發布消息，指任志強涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

2020年7月23日，北京市西城區紀委區監委宣布，決定給予任志強開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

2020年9月22日，北京市第二中級人民法院公告，任志強因貪汙罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，合併執行有期徒刑18年，並處罰金人民幣420萬元。

在中國大陸，潘石屹與任志強是眾所周知的「鐵哥們」。在任志強出事後，2021年6月，持有SOHO中國63.93%股權的潘石屹夫婦原計畫以約30億美元，將SOHO中國控股權售予美國黑石集團，僅保留公司9%的股權。但在中國國家市場監管總局宣布，將依反壟斷法對這筆交易立案審查後，這宗交易最終告吹。

2022年9月7日，SOHO中國公告，潘石屹辭去公司董事會主席，張欣也已辭去公司行政總裁（CEO）職務。

在上周末傳出的影片中，潘石屹在這場私人聚會曾提醒「這個千萬不要錄音」，但潘石屹談話的部分內容最終依舊流出。一般認為，在影片遭公開後，潘石屹和張欣將更不可能再返回中國。

不過相較於如今已身陷囹圄的任志強、恆大集團創辦人許家印等人，潘石屹夫婦被中國網友形容是極少數能「體面退場」的民營企業大亨。

張欣近年積極投入藝文活動，由她擔任製片人的電影《COUTURE》今年6月下旬在全球多地上映。6月26日，張欣獲邀加入美國電影藝術與科學學院（AMPAS），正式成為有資格為奧斯卡獎投票的學院會員。

潘石屹 中共 新冠

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