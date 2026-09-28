中美兩軍擬簽危機溝通備忘錄 北京稱將「盡快」完成

據香港南華早報報導，大陸外交部26日表示，中美兩軍同意盡快簽署加強「危機溝通與預防」的諒解備忘錄。報導指，這項安排是在川習會後提出，可能為雙方指揮官在印太地區處理危險海空接觸時，再增加一套危機管理機制。

星島日報也指出，此次川習會，中美其實還達成一項不小的共識：兩軍同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，以呼應大陸國家主席習近平在會晤中所強調的「中美雙方必須守住不衝突的底線」。報導稱，近年外界對亞太安全的擔憂，集中在台海與南海。台海方面，在賴清德政府上台後，兩岸關係加速惡化；南海局勢方面，中菲海上衝突加劇，突發事件防不勝防。

南華早報稱，中美兩軍目前已有磋商安排及高層溝通管道，但中方公告並未說明，這份備忘錄是否會建立新的熱線、制定現有聯繫管道的使用程序，或界定哪些事件會觸發危機磋商。

報導指出，過去中美軍事接觸改善後，曾因政治爭議而中斷，正式溝通機制在危機期間也未必總能及時促成雙方交流。這項承諾也未列入白宮公布的川習會成果，截至27日，美國國防部及美軍印太司令部尚未公開確認。

北京是在公布涵蓋貿易、人工智慧、禁毒合作及國際事務等八項峰會成果之外，另外宣布這項軍事安排。中方聲明還提到，中美兩軍將繼續合作，尋找在中國境內失蹤的美軍人員遺骸。

報導提到，這份擬議中的備忘錄將建立在近期中美兩軍恢復高層接觸的基礎上。美軍印太司令帕帕羅上將8月底曾在加拿大卑詩省維多利亞，與解放軍東部戰區司令員楊志斌會面。這是兩人首次會面，也結束中美戰區層級長達兩年的接觸中斷。

據美軍說法，雙方當時討論維持高層領導人之間的溝通，以降低誤判風險，並鼓勵兩軍保持安全、專業的行動。報導稱，楊志斌所屬的東部戰區負責面向台灣、東海及日本方向的解放軍行動，處於區域內數個敏感潛在熱點的核心位置。

星島日報表示，中美兩軍過去已有簽署同類備忘錄的先例。2014年，中美曾簽署《海空相遇安全行為準則》及《重大軍事行動相互通報機制》兩份軍事互信機制備忘錄，2015年再增補空中相遇附件，規範兩軍艦機近距離接觸時的動作與通報程序，以防止誤判。

不過南華早報引述夏威夷東西方中心資深研究員羅伊表示，即使這份備忘錄最終簽署，也不會解決中美軍事競爭背後的戰略分歧，但指揮官之間的溝通可幫助雙方理解彼此行動，並在部分情況下避免將軍事動作誤判為敵對行動。

報導提及，這份備忘錄的意義，將取決於雙方是否就具體程序達成協議、是否指定有權溝通的官員，以及能否確保在政治爭議期間仍維持聯繫管道。真正的考驗不只是多快簽署，而是當發生軍機攔截、海上遭遇或台灣周邊軍事行動時，雙方指揮官是否真正獲授權使用這套機制。