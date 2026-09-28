小心「頭破血流」！解放軍報：黃岩島演訓是對菲嚴正警告

中共解放軍南部戰區27日在南海黃岩島（我稱民主礁）周邊海空域展開海空聯合演訓，中共中央軍委機關報《解放軍報》28日發文稱，此次聯合演訓，是針對菲律賓破壞南海地區和平穩定的「必要行動和嚴正警告」，強調「中國的主權紅線不可逾越」，若菲方「繼續一意孤行」必將「頭破血流」。

共軍27日在黃岩島周邊海空域展開海空聯合演訓的同時，中國海警27日也派出萬山艦、川山艦、四方艦等不同噸位、類型的執法艦艇，在黃岩島附近海域演練登臨檢查、攔阻衝闖、強制拖離等執法行動，以檢驗多艦協同、快速反應和應急處置能力。

《解放軍報》28日刊發署名「鈞聲」、題為「以堅決行動遏制菲方禍亂南海的惡劣行徑」的文章稱，近日，菲律賓利用擔任東協防長擴大會海上安全專家組共同主席國的機會，肆意拉攏域外國家、裹挾個別東協國家在中國黃岩島附近海空域搞所謂聯合軍演。

文章指控菲律賓借推行安全合作之名，行侵權挑釁之實，「其惡劣行徑嚴重破壞南海地區和平穩定」。此外，菲律賓還背信違約，不顧中方勸阻，一意孤行派出運補船，為「坐灘」仁愛礁的軍艦運補。

《解放軍報》並稱，正逢中國傳統中秋佳節，一些別有用心的菲方政客，企圖在南海「碰瓷」，妄想給中方「添堵」，「著實凸顯其齷齪心思」。

文章重申中方對黃岩島的主權主張，稱無論菲律賓如何在南海「興風作浪」，都撼動不了黃岩島主權屬於中國的「鐵一般的事實」。

《解放軍報》強調，「中國的主權紅線不可逾越」。此次中方組織海空軍和海警等力量，在黃岩島周邊海域開展聯合演訓，其中海空軍主要提供整體態勢感知、發揮威懾作用，為海警執法行動提供後盾；海警則主要執行「維權執法管控」及「海空聯合搜救」兩項內容。

文章最後並警告，若菲方「繼續一意孤行」，其在南海的任何軍事挑釁與冒險行徑，「必將在中方果斷有力的正義行動面前，碰個頭破血流」。

旅美大陸時政評論員鄧聿文28日上午在社群平台X表示，這是否為中國軍方第一次公開點名南海演習針對菲律賓，「我沒有查」，但即便不是第一次，也已經表明中共軍方受到的壓力越來越大，對菲律賓的容忍度在降低。他還提到，在此次演習前，中國海警是最近幾個月第一次不讓菲方對仁愛礁「坐灘」軍艦進行補給。