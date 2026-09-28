陸商務部公布中美第8輪經貿磋商10成果 中美將增直航航班

中美第八輪經貿磋商日前在美國紐約和華盛頓舉行。大陸商務部網站28日9時發布「商務部美大司負責人解讀第八輪中美經貿磋商成果」。商務部表示，9月20日至23日，中美經貿團隊在美國紐約和華盛頓舉行經貿磋商，取得積極共識，為兩國元首會晤貢獻經貿領域成果。

一、關於貿易理事會

經過磋商，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美貿易理事會，主要任務是優化雙邊貿易。雙方經貿團隊已就理事會的任務、架構、職責、磋商安排等達成共識，將後續公布。

貿易理事會將首先就「300億對300億」對等降稅框架進行討論，以期達成共識。貿易理事會框架下設立了農業工作組，並還將考慮優化雙邊貿易的其他安排。

二、關於「300億對300億」對等降稅安排

為落實兩國元首會晤重要共識，中美雙方基於相互尊重、平等協商，在貿易理事會框架下就300億美元對等降稅安排舉行多輪磋商，現已達成共識。

雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平。雙方將在按照各自國內法律履行相關程序後，同步實施降稅安排。對等降稅安排的有關情況將後續公布。

三、關於擴大煤炭貿易

中美雙方經貿團隊達成共識，中方自美進口煤炭關稅將納入「300億對300億」對等降稅框架，這將有利於中方在2027年和2028年每年自美進口煤炭。

商務部稱，進口美國煤炭既是對中國國內煤炭市場的有益補充，也將為美國煤炭行業帶來穩定的經濟收入和就業，有利於穩定和拓展中美雙邊貿易。

四、關於中美投資理事會

經過磋商，中美雙方同意在中美經貿磋商機制項下建立中美投資理事會。理事會將為雙方搭建機制化溝通平台。

雙方經貿團隊將圍繞潛在投資機遇和投資障礙開展常態化對話，在符合兩國各自法律和監管要求的前提下，提升政策透明度和可預期性，回應企業合理關切。

五、關於農業工作組

今年5月，中美兩國經貿團隊就推動解決雙方部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題達成一系列積極共識，並原則同意將相關產品納入「300億對300億」對等降稅框架。其後雙方經貿團隊圍繞農業議題開展專業務實的磋商。

在此背景下，雙方同意在中美貿易理事會下設立農業工作組，由中國商務部和美國貿易代表辦公室共同牽頭，兩國相關監管機構參與。工作組將圍繞農產品雙向市場准入、監管等問題開展討論。

雙方同意在2026年年底前舉行工作組第一次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。

六、關於金融服務

商務部表示，近年來，中國自主擴大金融服務開放，很多美資機構也從中受益。此次雙方在金融服務領域達成原則共識。

中方將依法依規審批包括美資在內的各國金融服務機構在華展業和設立分支機構申請。中方希望美國亦為中資金融機構提供公平、透明、穩定的政策環境。

七、關於中美人工智慧對話

在本輪磋商中，雙方同意，在中美經貿磋商機制下，大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特作為中美各自牽頭人建立人工智慧對話，並進行了首次對話，交流人工智慧相關風險和惠益。

雙方約定在今年11月底前舉行下一次對話。雙方同意建立人工智慧事件的溝通渠道。

八、關於吉隆坡經貿磋商聯合安排延期

2025年10月，中美雙方在吉隆坡就解決各自關切的經貿問題達成聯合安排，將雙方各自部分關稅和非關稅措施暫停實施至2026年11月10日。

本次經貿磋商中，中美雙方同意在將吉隆坡經貿磋商聯合安排延期至2027年1月10日的基礎上，繼續積極探討這一事項，旨在達成雙方同意的解決方案。

商務部表示，相信雙方將繼續努力，通過年底前的高層經貿互動，就繼續延期找到積極的解決方案。

九、關於增加中美直航航班

本次磋商中，中美雙方就增加直航客運航班交換了意見。雙方同意就增加中美航班及相關事宜保持溝通。

十、關於落實歷次磋商共識

商務部表示，去年以來，雙方舉行八輪經貿磋商，圍繞促進雙邊貿易投資等共同關心的重要經貿議題，達成了一系列互利、平衡、積極的經貿成果，維護了兩國經貿關係的總體穩定。

本次磋商中，中美雙方重申並再次承諾將繼續落實好歷次經貿磋商達成的共識。