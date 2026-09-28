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南海情勢再升高 共軍、陸海警黃岩島同步演訓

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中菲在南海對峙情勢升高，共軍和大陸海警昨同步在黃岩島周邊海域演訓。圖為海警演練登臨檢查、攔阻衝闖及強制拖離等執法行動。圖／截自中國海警微信公眾號影片
中菲在南海對峙情勢升高，共軍和大陸海警昨同步在黃岩島周邊海域演訓。圖為海警演練登臨檢查、攔阻衝闖及強制拖離等執法行動。圖／截自中國海警微信公眾號影片

中國大陸與菲律賓廿四日才在仁愛礁對峙，解放軍南部戰區昨天在黃岩島（我稱民主礁）周邊進行海空聯合演訓大陸海警同日也在該區域展開維權執法管控演練。南海情勢再度升高。

共軍南部戰區微信號昨發布，廿七日，南部戰區在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化科目。南部戰區稱，這有效檢驗了部隊海空協同、快速支援和體系制勝能力。南部戰區還指，戰區部隊時刻保持高度戒備，「堅決捍衛國家領土主權和海洋權益」。南部戰區稍早並稱，此次演訓是「針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動」。

大陸海警局發言人姜略同日宣布，大陸海警廿七日於黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練登臨檢查、攔阻衝闖、強制拖離等執法行動。大陸海警將加大黃岩島附近海域維權執法管制力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

央視引述大陸國防大學教授張弛指出，此次演練背景有兩方面。一方面，他稱菲方近期「倚外鬧海」，利用擔任東協防長擴大會海上安全專家組共同主席國的機會，在黃岩島附近海空域與相關國家舉行聯合軍演，是對中方進行侵權挑釁。張弛稱，三天前菲方不顧中方勸告，派運補船為「坐灘」仁愛礁船隻運補，菲方在中方節日期間採取挑釁行徑，破壞南海地區和平穩定。

另一方面，張弛稱，中方組織此次演練是「維權維穩，正當必要」；黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及附近海域擁有主權和管轄權，此次中方軍、警力量組織聯合演訓，正當、專業、規範。

黃岩島 共軍 演訓 大陸海警 南海

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