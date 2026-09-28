南海情勢再升高 共軍、陸海警黃岩島同步演訓

中國大陸與菲律賓廿四日才在仁愛礁對峙，解放軍南部戰區昨天在黃岩島（我稱民主礁）周邊進行海空聯合演訓，大陸海警同日也在該區域展開維權執法管控演練。南海情勢再度升高。

共軍南部戰區微信號昨發布，廿七日，南部戰區在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化科目。南部戰區稱，這有效檢驗了部隊海空協同、快速支援和體系制勝能力。南部戰區還指，戰區部隊時刻保持高度戒備，「堅決捍衛國家領土主權和海洋權益」。南部戰區稍早並稱，此次演訓是「針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動」。

大陸海警局發言人姜略同日宣布，大陸海警廿七日於黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練登臨檢查、攔阻衝闖、強制拖離等執法行動。大陸海警將加大黃岩島附近海域維權執法管制力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

央視引述大陸國防大學教授張弛指出，此次演練背景有兩方面。一方面，他稱菲方近期「倚外鬧海」，利用擔任東協防長擴大會海上安全專家組共同主席國的機會，在黃岩島附近海空域與相關國家舉行聯合軍演，是對中方進行侵權挑釁。張弛稱，三天前菲方不顧中方勸告，派運補船為「坐灘」仁愛礁船隻運補，菲方在中方節日期間採取挑釁行徑，破壞南海地區和平穩定。

另一方面，張弛稱，中方組織此次演練是「維權維穩，正當必要」；黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及附近海域擁有主權和管轄權，此次中方軍、警力量組織聯合演訓，正當、專業、規範。