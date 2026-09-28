錢進AI 陸消費股陷「失落10年」

北京近年大力推動發展人工智慧（ＡＩ），在帶動出口的同時，也吸引資金流向ＡＩ企業，但對內需的帶動有限。彭博形容大陸消費股正陷入「失落的十年」。

彭博指出，過去六個月ＭＳＣＩ中國消費類股分類指數下跌約百分之十八，ＡＩ權重較高的科技指數則升至二○一六年水準的兩倍以上。大陸經濟發展不均，是消費與科技類股表現分化的因素之一。

官方數據顯示，大陸八月社會消費品零售總額僅年增百分之○點四，十月一日至七日的「十一黃金周」通常是大陸旅遊和消費的重要時期，但目前幾乎沒有跡象表明，投資者對消費類股的悲觀情緒會在假期後緩解。房地產市場長期低迷、民眾收入成長疲弱及消費信心不足，也持續影響消費支出。

上海謙璞投資管理有限公司基金經理陳實表示，今年夏季的數據表明，消費支出並未出現復甦，也進一步印證目前仍只能押注出口。從市場角度看，這產生了擠出效應。投資者的資金愈來愈集中於ＡＩ受益股，消費等領域則遭到無差別拋售。

在最新財報季中，據彭博彙編數據，ＭＳＣＩ中國指數成分股的必需消費品企業獲利較市場預期低百分之四十七，非必需消費品企業則低近百分之十；相較之下，工業及科技企業業績優於預期。

美國銀行亞太區股票策略主管吳旖分析，消費類股的困境，也發生在全球投資者冷落消費股、轉而追捧ＡＩ投資熱潮受益股的背景下。

吳旖說，就大陸而言，稅收徵管趨嚴等國內政策因素也加重家庭和企業的財務負擔。

部分原本大量持有消費股的主動型基金已轉向ＡＩ股票；ＥＴＦ也出現類似趨勢，據彭博彙編數據，流入科技基金的資金日益超過投資消費產品的基金。

消費股估值在下跌後已處於較低水準。彭博數據顯示，ＭＳＣＩ中國非必需消費品及必需消費品指數的預期本益比分別約十一倍及十三倍，資訊科技指數則約廿一倍。北京投資銀行香頌資本董事沈萌表示，在經濟長期放緩下，大陸消費股缺乏明確催化因素，可能持續面臨基本面疲弱及資金轉向其他領域的情況。