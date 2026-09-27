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中菲南海對峙延續 解放軍黃岩島軍演、海警同步執法

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國海警27日在黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練登臨檢查、攔阻沖闖及強制拖離等執法行動。圖／截自中國海警微信公眾號影片
中國海警27日在黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練登臨檢查、攔阻沖闖及強制拖離等執法行動。圖／截自中國海警微信公眾號影片

中菲南海僵局持續，大陸正值中秋節三天連假（9月25日至27日）之際，中共解放軍南部戰區27日在黃岩島（我稱民主礁、菲稱斯卡伯勒淺灘）周邊海空域組織海空聯合演訓，中國海警同日也展開維權執法管控演練。大陸國防大學教授張弛指出，此次演練背景包括菲方近期在黃岩島及仁愛礁的相關行動，認為中方此次演練是維護領土主權和海洋權益的必要行動。

據「南部戰區」微信公號27日消息，9月27日，中共解放軍南部戰區在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、快速機動、聯合搜救等實戰化科目。南部戰區稱，這有效檢驗了部隊海空協同、快速支援和體系制勝能力。南部戰區還指，戰區部隊時刻保持高度戒備，「堅決捍衛國家領土主權和海洋權益」。

南部戰區稍早並稱，此次演訓是「針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動」。

此外，中國海警局新聞發言人姜略則在同日則宣布，9月27日，中國海警位黃岩島附近海域組織維權執法管控演練，重點演練登臨檢查、攔阻沖闖、強制拖離等執法行動。中國海警將加大黃岩島附近海域維權執法管制力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

央視軍事引述張弛指出，此次演練背景主要有兩方面。一方面，他稱菲方近期「倚外鬧海」，利用擔任東協防長擴大會海上安全專家組共同主席國的機會，在黃岩島附近海空域與相關國家舉行聯合軍演，是對中方進行侵權挑釁。張弛並稱，三天前菲方不顧中方勸告，派出運補船為「坐灘」仁愛礁船隻運補，菲方在中方節日期間採取挑釁行徑，破壞南海地區和平穩定。

另一方面，張弛稱，中方組織此次演練是「維權維穩，正當必要」，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及附近海域擁有主權和管轄權，此次中國軍警力量組織聯合演訓「正當、專業、規範」，是捍衛國家領土主權和海洋權益的必要行動。

黃岩島長期存在主權爭議，大陸稱黃岩島是中國固有領土，菲律賓則對該島礁提出主權聲索。近年來，中菲雙方船隻及飛機多次在黃岩島附近發生對峙。

路透報導，菲律賓海岸警衛隊25日表示，中共海軍和海警24日阻撓菲方為仁愛礁一艘二戰時期軍艦上的駐軍運送補給。菲律賓海警發言人塔裡埃拉（Jay Tarriela）說，雙方沒有發生碰撞，也沒有人員受傷，但中國海警的操作造成嚴重碰撞風險。

菲律賓稱，相關任務屬於合法的人道主義及補給保障行動，中國的行為違反國際法及2016年南海仲裁裁決。馬尼拉呼籲中國停止干擾，並強調將繼續行使在相關海域的主權權利和管轄權。

中共解放軍南部戰區27日在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、快速機動及聯合搜救等實戰化科目。圖／取自中共解放軍南部戰區微博
中共解放軍南部戰區27日在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，重點演練偵察預警、快速機動及聯合搜救等實戰化科目。圖／取自中共解放軍南部戰區微博

南海 黃岩島 解放軍

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