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中日陷僵局…岩屋毅訪陸稱應透過對話改善關係 盼與陸方政要會面

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本前外務大臣岩屋毅27日以日本國際貿易促進協會會長身分率團訪問大陸。他在當日啟程前表示，在日中關係嚴峻的時候，更應該透過對話尋求改善關係之路。若能與大陸政府要員會面，希望坦率交換意見。 美聯社
日本前外務大臣岩屋毅27日以日本國際貿易促進協會會長身分率團訪問大陸。他在當日啟程前表示，在日中關係嚴峻的時候，更應該透過對話尋求改善關係之路。若能與大陸政府要員會面，希望坦率交換意見。 美聯社

中日關係持續陷入僵局之際，日本前外務大臣岩屋毅27日起以「日本國際貿易促進協會」（國貿促）會長身分訪問大陸。他表示，正因日中關係嚴峻，更應透過對話尋求改善關係之路，此行旨在推動經濟交流，若能與中國政府要員會面，「希望坦率交換意見」。

日本共同社報導，國貿促代表團27日抵達中國北京首都國際機場。岩屋毅等人希望與中國領導層會面。報導稱，去年11月首相高市早苗作出關於台灣有事的國會答辯後，日中經濟界交流陷入停滯，此行將摸索改善雙邊關係的突破口。

而在當日啟程前，岩屋毅於東京羽田機場說道，「正是在日中關係嚴峻的時候，更應該透過對話尋求改善關係之路。」他並稱，此次訪問中國旨在推動經濟交流順利開展並取得發展。他表示，若能與中國政府要員會面，「希望坦率交換意見」。

此前，共同社曾指，岩屋毅24日在東京出席大陸「十一國慶日」招待會時透露，將從27日起訪問大陸。岩屋毅今年7月接任6月去世的日本前眾議院議長河野洋平，出任國貿促會長，並將以會長身分訪華。岩屋當時表示，日中關係正處「極其嚴峻的局面」，希望與中方「坦率交換意見」，並稱希望從民間立場為日中關係發展和改善盡綿薄之力。

報導提到，此次訪華團由日本企業高管等約50人組成，原計劃6月訪華，但河野洋平在出訪前不久去世，行程因此推遲。國貿促代理會長、前厚生勞動副大臣橋本岳等人6月曾小規模訪華，與大陸外交部副部長華春瑩舉行會談，此後重新協調9月中下旬訪華行程。

據了解，國貿促是日本對華貿易與經濟交流的窗口。國貿促代表團往年訪華時會與中方領導層會面，上次在去年6月，河野洋平率領的訪華團與大陸國務院總理李強舉行會談。

中日關係 日本 高市早苗 北京

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