川習會增經貿確定性？美中貿易委會：美企續留大陸信心未減

川習會晤後，中美經貿關係如何發展備受關注。美中貿易全國委員會（USCBC）會長譚森（Sean Stein）表示，美國商界最關注的是更多確定性，不少美國企業仍希望留在大陸，該委員會會員企業中超過半數計畫今年繼續對大陸投資。譚森指出，中美是全球兩大經濟體，雙方經貿關係至關重要、不可或缺，他並說，「如果你想看到未來，辦法就是身處中國」。

新華社報導，譚森近日表示，美國和中國是世界上兩個最大、最具活力的經濟體，美中兩國都從強勁的經貿關係中獲得巨大利益，應該牢記這一關係的重要性及其帶給兩國人民的福祉；沒有強勁且可持續的經貿關係，任何一方都難以充分發揮自身經濟潛力。

譚森認為，美國商界最關注中美元首會晤所帶來的更多確定性，這將為美中經貿合作前景帶來積極效應。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。他稱，不少美國企業希望留在中國，除了中國的市場規模，蓬勃的創新活力也讓企業看到發展機遇。

譚森表示，中國正湧現大量創新，過去世界談論的未來更多是在美國、歐洲或日本創造，但現在越來越多領域的未來正在從中國誕生。他說，「如果你想看到未來，辦法就是身處中國。」美國企業留在中國對展開研發至關重要，可親眼觀察並理解創新，同時利用中國高素質勞動力及科研能力。

在生命科學領域，譚森說，中國企業在藥物研發、癌症治療方面擅長識別可用於醫療或新藥的潛在分子，但在藥物試驗、全球審批和大規模生產方面尚需更成熟經驗，因此中國新興企業與國際成熟企業產生自然的合作關係。

譚森指出，40年前，部分外國企業投資中國是為取得在華經營許可而尋找中方合資夥伴；如今，在中國投資的外國企業會主動尋找能彌補自身不足的中國合作方，與中國公司合作能使外國企業業績更強勁、業務更高效。

譚森說，「這是一個關於中國企業發展的故事——中國企業如今與外國企業平起平坐，雙方通過合作，可以讓彼此變得更具競爭力、反應更迅速，也更成功。」

美中貿易全國委員會在中國有約270家會員企業，包括大多數在華經營的大型美國企業。譚森說，大多數美國企業對未來在中國的發展持樂觀態度，會員企業中超過半數計畫今年繼續對華投資，「這是一種信心的體現」，表明對兩國經濟關係重要性的認可，以及對美中關係未來、對中國經濟前景的樂觀態度。