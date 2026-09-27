中美關係何去何從？玉淵譚天：競爭要你追我趕 不必你輸我贏

在大陸國家主席習近平結束訪美行程後，央視旗下新媒體《玉淵譚天》27日發文指，中美兩國元首半年內實現互訪，具有歷史意義，並稱兩國雖有競爭與分歧，但和平共處的歷史邏輯及人民友好交往的願望未變。文章提到，從人工智慧（AI）、經貿往來到青年交流，雙方在競爭與分歧仍存之際，中美始終需找到彼此相處、共同做事的方式。

文章寫道，中美兩國元首半年內實現互訪，具有歷史性、里程碑意義。訪問開始時，中方提到，世界在發展、時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯、兩國人民友好交往的良好願望及國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。

文章認為，「共同抗擊日本軍國主義的歷史，是中美元首共同提到的話題」，「第二次世界大戰期間，中美並肩抗擊法西斯侵略」。美方也在講話中提起「工合」（gung ho），即「中國工業合作協會」。文章稱，「工合」這個詞的來處，是中美在特定時代背景下形成的價值認同。

文章提到，AI也是中美需要共同面對的挑戰。「發展好」對應技術進步和利益共享；「管控好」對應濫用、惡用和失控風險。習近平在白宮歡迎儀式說，中美兩國都是AI大國，有能力也有責任發展好、管控好AI，確保AI發展始終受控於人、造福於民。

文章指，9月會晤進一步豐富「建設性戰略穩定關係」內涵，雙方同意共同構建「基於尊重、公平、對等的建設性戰略穩定關係」，把「尊重」放在「公平、對等」之前。中國人民大學刁大明說，這與中方在處理中美關係中，一貫堅持的「相互尊重、和平共處、合作共贏」原則一脈相承。「尊重」是前提，「公平」是價值追求，「對等」則強調對等互惠與權利義務平衡。

文章又稱，中方在白宮歡迎儀式上提出中美「不必諱言競爭」，但競爭「應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」，並表示「修昔底德陷阱」是可以跨越的。提出「修昔底德陷阱」的格雷厄姆・艾利森（Graham Allison）後來也開始研究中方所說的「你中有我、我中有你」。

在人文交流，文章稱，制度不同是事實，但制度差異不能概括中美關係的全部。習近平24日在白宮歡迎儀式上宣布，未來5年中方將邀請10萬名美國青少年來華交流學習。這是繼2023年11月宣布未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習後，再次面向美國青少年發出邀約。

文章最後指，中美關係今天又站在新的歷史起點上。新技術、新競爭及新合作議題將出現，但不變的是中美始終需找到彼此相處、共同做事的方式。畢竟大國關係總落到共同面對的問題、共同創造的利益、共同建立的連結。