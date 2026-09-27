川習會後 陸委會副主委：美中台情勢維持三個不變

川習會近日落幕，陸委會副主委沈有忠今天表示，美中台情勢發展仍維持「三個不變」，尤其美國對台政策沒有改變。對於川習會談及中美是二戰「盟友」，他也予以反駁，並強調會透過管道讓美方正確了解。

沈有忠今天出席中華亞太菁英交流協會在台北舉辦的「習近平訪美後的美中台新局」座談會，外交部次長陳明祺與多位專家學者與會。

沈有忠表示，關於這次川習會，陸委會在會前對整體情勢的掌握與研判基本正確，美中台情勢發展仍維持「三個不變」，包括「美中戰略競爭的結構不變」、「美國對台政策不變」、「台、美與國際社會共同維持台海和平現狀的立場不變」。

首先在美中戰略競爭結構不變方面，沈有忠說，本次川習會雖然有很高規格的排場和接待，但目前就雙方公布的成果看來，具體的突破相當有限。雙方對於AI、稀土管制、科技競爭等議題來說，沒有取得突破性進展。美中雖藉由一些對話機制進行接觸，研判雙方仍將持續「鬥而不破」的交鋒。

其次是美國對台政策維持不變。沈有忠表示，在台海議題上，中方雖表述其一貫主張，但美方多位官員例如國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會前多次重申美國對台政策不變。

此外，他說，美國駐中大使龐德偉（David Perdue）清楚表述川普總統從未改變過美國的立場，完全支持台灣關係法、美中三公報及對台六項保證，並強調對台政策不會受伊朗情勢影響。這顯示出美國的對台政策並沒有在中方壓力下有所退讓。

沈有忠在會前接受媒體聯訪時也對此提到，「我們研判，習近平大概有想要把伊朗的問題拿來跟台灣的問題做一些交換，但是川普並沒有接受」。

第三是台美與國際社會共同維持台海和平現狀的立場不變。沈有忠強調，許多跨國聲明或重要的國際論述都表達反對單方面改變台海現狀，並重申對台海和平穩定的關切。包括日本首相高市早苗、聯大期間英、法、德、日、紐、澳、韓與波蘭等國外長的聯合聲明，歐盟也在聯合國大會表示2758號決議並未提及台灣。

此外，沈有忠在會前媒體聯訪時還提到，這次川習會中國想要延續5月份建構的「中美建設性戰略穩定關係」，並進一步將台灣議題「框進來」。但從結果來看，習近平想要的結果並沒有達成，甚至川普在有些地方「可說是反將了習近平一軍」。

沈有忠指出，例如白宮晚宴時播放了「悲慘世界」的歌曲；又或者像是習近平離開後，川普馬上在個人社群平台上發表「比較驚人的談話」，表示要「擊敗共產主義」，並強調「美國永遠不會成為共產國家」。他認為此舉可看出，此次峰會表面風光，給習近平的排場非常足夠，但兩邊想要推進的事項，目前看起來還沒有實現。

另外，美中此次談及二戰歷史，並指中美在二戰是「盟友」，他重申，中華民國才是與美國在二戰以及二戰以後堅定的盟友，二戰期間中華人民共和國根本尚未成立，中共也只是在戰爭期間藉機壯大自己，甚至在後續的韓戰發動「抗美援朝」，成為美國的敵人。並批評北京利用川習會「扭曲二戰歷史，誆稱中共與美國是盟友的錯誤敘事，並對此加強認知戰」。

他說，政府會再透過管道陸續讓美方正確了解，在二戰的過程中，中華民國是美國堅實的盟友。即便到現在，不管是地緣政治還是經貿一體，台灣才是美國最可靠的盟友。