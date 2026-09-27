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川習會落幕 環時：台灣要讀懂此會意義 別把自己活成棋子

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
川習會後，環球時報發表評論文章稱，「台灣最該警惕的，是把自己活成一枚棋子」。路透
川習會後，環球時報發表評論文章稱，「台灣最該警惕的，是把自己活成一枚棋子」。路透

川習會落幕後，環球時報26日發文指出，面對此次會晤，台灣社會應當認真思考：當世界上兩個最重要的大國都在努力為競爭加裝護欄、為分歧保留溝通空間，台灣究竟是繼續挺在台海衝突風險的前沿，還是回到兩岸關係和平發展的正確道路？文章並稱，「台灣最該警惕的，是把自己活成一枚棋子」。

這篇題為「台灣社會要讀懂中美元首這次會晤的歷史意義」的評論文章寫道，中美兩國元首同意進一步豐富中美關係定位內涵，共同構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，雙方達成八點成果共識。文章認為，「建設性」在於把競爭限制在可控範圍，「戰略穩定」則是避免經貿摩擦、科技競爭和地區分歧演變成對抗。

文章提醒，今天的中美關係，早已不是只靠關稅、訂單等就能解開的簡單題，供應鏈、人工智慧、金融、地區安全、全球治理，任何一項都牽動兩國利益，影響世界預期。文章稱，「把競爭推向台海、把台灣推到風險最集中的位置」，才是最值得警惕的事情。

文章並指，「台灣問題，是中美關係最硬的邊界」，從5月北京會晤到9月華盛頓再次會晤，中方圍繞台灣問題的表述前後銜接、層層遞進。中美可合作，也可競爭，但不能以犧牲中國核心利益為代價；可管控分歧，但不能給台獨分裂活動留下曖昧空間。

文章稱，台灣問題不同於其他問題，貿易可以談期限，訂單可以談規模，但「台灣問題關乎中國主權和領土完整，關乎中華民族根本利益，根本沒有討價還價的餘地」。中美關係若要穩定就須慎重、妥善處理台灣問題。

文章指，此次中美元首會晤最值得台灣社會珍視的地方，在於它為大國關係避免失控進一步夯實基礎、築牢框架，也再次印證一個樸素道理，即對話比對抗更有價值，克制比冒險更符合各方利益。

文章最後寫道，這場具有歷史意義的會晤留下的，是台灣社會必須嚴肅回答的時代命題，「是在『倚美謀獨』的危險歧途上越走越遠，還是回到堅持一個中國原則、反對『台獨』、推動兩岸關係和平發展的理性選擇？」

文章稱，台灣社會應當看清，「兩岸統一問題終將也必將得到解決」，而中美以正確方式相處，將為這一歷史進程減少阻力和代價、創造更有利的外部條件。

川習會 衝突 台灣 台海 中國

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