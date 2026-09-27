日本前外相岩屋毅今訪陸 日媒：力爭營造修復雙邊關係環境

中日關係持續陷入僵局之際，日本前外務大臣岩屋毅27日起以「日本國際貿易促進協會會長」（國貿促）身分訪問大陸。岩屋毅表示，日中關係正處於「極其嚴峻的局面」，希望與中方「坦率交換意見」，並為兩國關係發展及改善盡綿薄之力。

共同社24日報導指，岩屋毅當日在東京出席中國大陸「十一國慶日」招待會時透露，將從27日起訪問中國。岩屋毅已經作為今年六月去世的日本前眾議院議長河野洋平的繼任者，就任日本國際貿易促進協會（國貿促）會長，並將以會長身份訪華。

岩屋毅認為日中關係正處於「極其嚴峻的局面」，稱希望與中方「坦率交換意見」。他強調，「希望從民間立場出發，為日中關係的發展和改善盡綿薄之力。」他還呼籲日本政府「為重建信任關係、解決懸而未決的問題付出最大程度的努力」。

報導稱，去年11月日本首相高市早苗發表關於「台灣有事」的論述後，中日關係嚴重降溫，岩屋此行力爭營造修復雙邊關係的環境。相關人士當時透露，岩屋等人希望與中方政要會面，中方是否回應備受關注。

共同社還提到，作為對華貿易與經濟交流窗口的國貿促原計劃6月訪華。由於河野在出訪前去世，訪問大陸的行程因此被推遲，之後重新協調日程。國貿促代表團每年都會訪問大陸，去年6月與大陸國務院總理李強舉行會談。

據大陸外交部，李強當時表示，希望日方同中方一道，建設性管控分歧，牢牢把握兩國關係的正確方向，推動雙邊關係健康穩定發展。河野洋平當時則稱，在充滿不確定性的國際形勢下，日中兩國應該加強溝通協調，共同維護多邊主義和自由貿易體系。

另，據了解，近期日本議員和企業界領袖接連計畫訪問大陸，包括日本跨黨派團體「日中友好議員聯盟」的年輕成員9月13日訪問大陸。此外，日本最大經濟團體經團聯以及總部位於大阪的關西經濟聯合會也計畫在未來幾個月前往大陸訪問。