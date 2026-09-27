韓正聯大發言：大國應帶頭守規則 籲解除對古巴制裁

中國大陸國家副主席韓正當地時間26日在紐約聯合國大會發言，雖未直接點名美國，但他仍針對中東及古巴議題表示，呼籲尊重包括海灣國家在內的中東國家主權及安全，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴，全面解除對古巴的封鎖及制裁。

據路透報導，韓正表示，大國對維護國際和平與安全負有特殊責任，應帶頭遵守規則、維護法治及作出正確行動。他說，中方認為，包括波斯灣國家在內的中東各國，其主權及安全都應受到尊重。

韓正並表示，當前國際形勢變亂交織，地緣衝突延宕不止，發展鴻溝持續擴大，全球挑戰層出不窮。中國堅定不移倡導維護戰後國際秩序、促進共同繁榮，以多邊主義捍衛公平正義。

韓正在發言中雖未直接點名美國，大國對國際和平與安全負有特殊責任，尤其要帶頭守規矩、講法治、行正道。中方認為，中東海灣國家的主權及安全應得到尊重，國際產供鏈穩定暢通及貿易往來應得到保障。

韓正另指，面對新一輪科技革命及產業變革，特別是人工智能技術的蓬勃發展，要秉持以人為本、向上、向善的理念，努力縮小數字鴻溝，共促普惠發展。

路透提到，美國目前對古巴展開施壓行動，大幅阻礙石油運往古巴；美國對伊朗的戰爭則始於2月美以兩國對伊朗發動的空襲。路透並指，韓正相關言論與本周稍早白宮展現的友好氣氛形成對比，美國總統川普（Donald Trump）當時以軍機飛越及盛大國宴等方式款待大陸國家主席習近平。

此前，美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）25日表示，川普日前與習近平會談時，曾警告中方不要向伊朗提供支援，並獲中方保證不會這麼做。路透報導，此前有消息稱，北京曾向伊朗提供肩射式防空飛彈發射器，而伊朗也被指在中國協助下找到規避制裁、繼續出售石油的方法。

在古巴議題方面，路透指出，古巴本月稍早發生全國電網大規模癱瘓，數百萬人停電。古巴多年來受到燃料短缺及發電基礎設施老化困擾，美國自1月開始實施的石油封鎖則進一步加劇當地停電問題。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）數小時後也在聯合國會議廳發言，呼籲華府解除對古巴的「圍困」及貿易限制，並促請美國將古巴從「支持恐怖主義國家」名單中剔除。

大陸外交部網站此前宣布，韓正於9月24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議五周年高級別對話會，並見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人。