快訊

孩子剛出生有15萬！爸媽猶豫0050要All in還定期定額 網一面倒選這招

搭機千萬別空腹！空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

兩岸觀策／從天壇到國家檔案館 川習會「軟實力」較勁

聽新聞
0:00 / 0:00

韓正聯大發言：大國應帶頭守規則 籲解除對古巴制裁

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家副主席韓正26日在紐約聯合國大會發表演說，呼籲大國帶頭遵守規則，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴、解除對古巴的封鎖及制裁。歐新社
大陸國家副主席韓正26日在紐約聯合國大會發表演說，呼籲大國帶頭遵守規則，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴、解除對古巴的封鎖及制裁。歐新社

中國大陸國家副主席韓正當地時間26日在紐約聯合國大會發言，雖未直接點名美國，但他仍針對中東古巴議題表示，呼籲尊重包括海灣國家在內的中東國家主權及安全，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴，全面解除對古巴的封鎖及制裁。

據路透報導，韓正表示，大國對維護國際和平與安全負有特殊責任，應帶頭遵守規則、維護法治及作出正確行動。他說，中方認為，包括波斯灣國家在內的中東各國，其主權及安全都應受到尊重。

韓正並表示，當前國際形勢變亂交織，地緣衝突延宕不止，發展鴻溝持續擴大，全球挑戰層出不窮。中國堅定不移倡導維護戰後國際秩序、促進共同繁榮，以多邊主義捍衛公平正義。

韓正在發言中雖未直接點名美國，大國對國際和平與安全負有特殊責任，尤其要帶頭守規矩、講法治、行正道。中方認為，中東海灣國家的主權及安全應得到尊重，國際產供鏈穩定暢通及貿易往來應得到保障。

韓正另指，面對新一輪科技革命及產業變革，特別是人工智能技術的蓬勃發展，要秉持以人為本、向上、向善的理念，努力縮小數字鴻溝，共促普惠發展。

路透提到，美國目前對古巴展開施壓行動，大幅阻礙石油運往古巴；美國對伊朗的戰爭則始於2月美以兩國對伊朗發動的空襲。路透並指，韓正相關言論與本周稍早白宮展現的友好氣氛形成對比，美國總統川普（Donald Trump）當時以軍機飛越及盛大國宴等方式款待大陸國家主席習近平。

此前，美國駐大陸大使龐德偉（David Perdue）25日表示，川普日前與習近平會談時，曾警告中方不要向伊朗提供支援，並獲中方保證不會這麼做。路透報導，此前有消息稱，北京曾向伊朗提供肩射式防空飛彈發射器，而伊朗也被指在中國協助下找到規避制裁、繼續出售石油的方法。

在古巴議題方面，路透指出，古巴本月稍早發生全國電網大規模癱瘓，數百萬人停電。古巴多年來受到燃料短缺及發電基礎設施老化困擾，美國自1月開始實施的石油封鎖則進一步加劇當地停電問題。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）數小時後也在聯合國會議廳發言，呼籲華府解除對古巴的「圍困」及貿易限制，並促請美國將古巴從「支持恐怖主義國家」名單中剔除。

大陸外交部網站此前宣布，韓正於9月24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議五周年高級別對話會，並見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人。

古巴 中東 主權 波斯灣 聯合國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會結束 中國聯大演說籲挺伊朗與古巴

川普預測美國與古巴可達成協議 強調不需動用軍事

全球動盪下聯合國大會外交折衝 路透整理六大關鍵看點

川習會落幕 川普：與習談台灣問題

相關新聞

川習會後 貓熊「平平」「福雙」今日晨赴美

中美兩國元首川習會落幕後，大貓熊「平平」、「福雙」27日凌晨也啟程赴美，搭乘包機從成都前往亞特蘭大動物園，展開為期十年的旅居生活。此前，大陸國家主席習近平23日至25日對美國進行國是訪問。他於24日在白宮宣布，兩隻大貓熊將落戶亞特蘭大。

日本前外相岩屋毅今訪陸 日媒：力爭營造修復雙邊關係環境

中日關係持續陷入僵局之際，日本前外務大臣岩屋毅27日起以「日本國際貿易促進協會會長」（國貿促）身分訪問大陸。岩屋毅表示，日中關係正處於「極其嚴峻的局面」，希望與中方「坦率交換意見」，並為兩國關係發展及改善盡綿薄之力。

韓正聯大發言：大國應帶頭守規則 籲解除對古巴制裁

中國大陸國家副主席韓正當地時間26日在紐約聯合國大會發言，雖未直接點名美國，但他仍針對中東及古巴議題表示，呼籲尊重包括海灣國家在內的中東國家主權及安全，並敦促「有關國家」停止以武力威脅古巴，全面解除對古巴的封鎖及制裁。

中秋連假不停歇 共軍今赴黃岩島展開海空聯演

中菲南海僵局持續，儘管目前為中國大陸中秋節三天連假（9月25日至27日）期間，中共解放軍南部戰區27日仍赴黃岩島（我稱民主礁、菲稱斯卡伯勒淺灘）周邊海空域組織聯合演訓，聲稱此舉是針對個別國家破壞地區和平穩定的必要行動。

菲為仁愛暗沙坐灘艦運補 陸：蓄意挑釁、將在南海實彈射擊

大陸與菲律賓南海爭端不斷，在仙賓礁（我稱仙賓暗沙）船隻衝撞後，大陸近日指控菲律賓在中秋節期間，為非法在仁愛暗沙坐灘的軍艦運補，嚴重違反「南海各方行為宣言」。大陸方面並將於廿八日與三十日，在南海北部、澳門外海進行實彈射擊。

兩岸觀策／從天壇到國家檔案館 川習會「軟實力」較勁

美國總統川普今年五月訪問大陸北京時，正式會談地點在北京人民大會堂，會談結束後，與大陸國家主席習近平前往天壇參觀。四個多月過去，習近平回訪白宮，川普並與其參觀美國國家檔案館。兩相對比，值得探索箇中差異。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。