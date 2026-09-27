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中秋連假不停歇 共軍今赴黃岩島展開海空聯演

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共解放軍南部戰區表示，27日在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，稱旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。圖／取自中共解放軍南部戰區微博
中共解放軍南部戰區表示，27日在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，稱旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。圖／取自中共解放軍南部戰區微博

中菲南海僵局持續，儘管目前為中國大陸中秋節三天連假（9月25日至27日）期間，中共解放軍南部戰區27日仍赴黃岩島（我稱民主礁、菲稱斯卡伯勒淺灘）周邊海空域組織聯合演訓，聲稱此舉是針對個別國家破壞地區和平穩定的必要行動。

據「南部戰區」微信公號27日消息，9月27日，中共解放軍南部戰區在黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓，這是「針對當前個別國家破壞地區和平穩定的必要行動」，旨在檢驗提升部隊維護國家領土主權和海洋權益的實戰能力。

黃岩島長期存在主權爭議，大陸稱黃岩島是中國固有領土，菲律賓則對該島礁提出主權聲索。近年來，中菲雙方船隻及飛機多次在黃岩島附近發生對峙。

此次演訓前，中央視新聞25日報導，中國海警派出由「萬山艦」、「川山艦」等多艘艦艇組成的編隊，前往黃岩島國家級自然保護區開展執法巡查。

報導稱，執法編隊深入黃岩島核心水域，透過小艇巡查附近船舶活動，重點查處非法採挖珊瑚礁、未經批准進入保護區，以及破壞珍稀物種棲息地等違法行為。執法人員也同步觀察珊瑚生長狀況，為相關生態保護部門提供環境數據。中國海警並稱，將持續在該海域開展常態化執法，維護國家領土主權和海洋權益。不過，央視新聞未提及這項行動具體展開時間。

此次演訓也正值仁愛礁局勢再趨緊張。路透提到，菲律賓海岸警衛隊25日表示，中國海軍和海警24日阻撓菲方為仁愛礁一艘二戰時期軍艦上的駐軍運送補給。菲律賓海警發言人塔裡埃拉（Jay Tarriela）說，雙方沒有發生碰撞，也沒有人員受傷，但中國海警的操作造成嚴重碰撞風險。

菲律賓稱，相關任務屬於合法的人道主義及補給保障行動，中國的行為違反國際法及2016年南海仲裁裁決。馬尼拉呼籲中國停止干擾，並強調將繼續行使在相關海域的主權權利和管轄權。

中國海警局新聞發言人姜略則稱，菲律賓「背信違約」，不顧中國勸告派出運補船為「非法坐灘」仁愛礁船隻運補，中國海警依法採取現場跟監、喊話警告等措施。他並指菲方在中秋節期間採取挑釁行徑，違反「南海各方行為宣言」，破壞地區和平穩定。

大陸方面另指，將於28日及30日在南海北部、澳門外海進行實彈射擊。據悉，這是中菲2024年7月就仁愛礁補給任務達成臨時協議後，首起公開披露的類似事件。新加坡聯合早報則指，一名菲國官員上月表示，協議達成以來，菲方已順利完成15次人員輪換及補給任務，期間未發生事故。

黃岩島 共軍 南海 中共 解放軍

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