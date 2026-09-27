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川習會後 貓熊「平平」「福雙」今日晨赴美

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國貓熊「平平」「福雙」27日從成都雙流機場搭乘包機前往亞特蘭大動物園，開啟為期十年的旅居生活。新華社
中國貓熊「平平」「福雙」27日從成都雙流機場搭乘包機前往亞特蘭大動物園，開啟為期十年的旅居生活。新華社

中美兩國元首川習會落幕後，大貓熊「平平」、「福雙」27日凌晨也啟程赴美，搭乘包機從成都前往亞特蘭大動物園，展開為期十年的旅居生活。此前，大陸國家主席習近平23日至25日對美國進行國是訪問。他於24日在白宮宣布，兩隻大貓熊將落戶亞特蘭大。

新華社報導，27日2時55分，「平平」「福雙」從成都雙流機場搭乘包機前往亞特蘭大動物園，開啟為期十年的旅居生活。而為保障跨洋運輸安全與舒適，中方團隊備足竹筍、竹子、蘋果和應急藥物，並提前開展運輸適應性訓練。飛行期間，機艙溫度、濕度保持在大貓熊舒適範圍內。美方資深獸醫和飼養員隨機陪同，中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴動物園做好準備。

抵達亞特蘭大後，「平平」和「福雙」將接受隔離檢疫，中方人員將駐園照顧它們度過隔離檢疫期，開展應激適應與行為訓練，幫助它們儘快適應新環境。

報導提到，2025年12月來，中方專家團隊與亞特蘭大動物園多次舉行線上、線下會議，就場館升級改造方案交流。9月中旬，中方專家實地驗收升級改造後的場館。改造後，室內展區活動空間擴大，新增棲架、石台和水池等豐容設施，並升級監控系統。動物園可就近獲取多種食用竹，全年新鮮採收。

中方與亞特蘭大動物園已開展大貓熊保護合作研究20餘年。雙方聯合實施專項科研項目30餘項，發表學術論文50餘篇，在大貓熊繁殖育幼、行為研究、疾病防控等領域實現多項技術突破。合作期間，累計繁育成活大貓熊五胎七隻小貓熊。報導並稱，這是中國與歐美地區開展大貓熊國際繁育合作的最好成績。

央視新聞此前引述成都大貓熊繁育研究基地副主任李明喜表示，國際合作的大貓熊通常選擇4到6歲，並考量遺傳結構、健康及性格。兩隻大貓熊出發前接受一個月隔離檢疫、健康體檢及噪聲、航空運輸籠適應訓練。李明喜說，中美雙方專家先後開九次視頻會議、多達60多次郵件溝通，亞特蘭大動物園場館改造歷時一年、花費600萬美元，室內面積加倍，並增設攀爬棲架及水池。

中國大陸野生動物保護協會4月24日公布，根據去年與亞特蘭大動物園簽署的協議，「平平」和「福雙」赴美展開十年保護合作。據了解，「貓熊外交」是北京透過租借貓熊的一種外交方式。2023年旅美大貓熊「樂樂」死亡、「丫丫」脫毛，加上多隻租借到期返中，外界一度認為中美「貓熊外交」可能中斷；但大陸2024年仍先後向美國租借兩對大貓熊。

新華社報導，貓熊「平平」、「福雙」27日凌晨從成都雙流機場搭乘包機赴美，前往亞特蘭大動物園展開10年旅居生活。圖／取自央視新聞
新華社報導，貓熊「平平」、「福雙」27日凌晨從成都雙流機場搭乘包機赴美，前往亞特蘭大動物園展開10年旅居生活。圖／取自央視新聞

大陸國家主席習近平23日至25日對美國進行國是訪問。他於24日在白宮宣布，兩隻大貓熊貓熊「平平」、「福雙」將落戶亞特蘭大。圖／取自央視新聞
大陸國家主席習近平23日至25日對美國進行國是訪問。他於24日在白宮宣布，兩隻大貓熊貓熊「平平」、「福雙」將落戶亞特蘭大。圖／取自央視新聞

9月26日晚，成都大熊貓繁育研究基地為「平平」「福雙」舉辦歡送儀式。新華社
9月26日晚，成都大熊貓繁育研究基地為「平平」「福雙」舉辦歡送儀式。新華社

川習會 貓熊 赴美 亞特蘭大 習近平 動物園

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