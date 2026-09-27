菲為仁愛暗沙坐灘艦運補 陸：蓄意挑釁 將在南海實彈射擊

大陸與菲律賓南海爭端不斷，在仙賓礁（我稱仙賓暗沙）船隻衝撞後，大陸近日指控菲律賓在中秋節期間，為非法在仁愛暗沙坐灘的軍艦運補，嚴重違反「南海各方行為宣言」。大陸方面並將於廿八日與三十日，在南海北部、澳門外海進行實彈射擊。

大陸海警局新聞發言人姜略廿五日發表談話指出，菲律賓「背信違約」，廿四日派出運補船「為非法『坐灘』仁愛礁船隻運補」，並指控菲律賓是在中國節日期間（中秋假期）採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違反「南海各方行為宣言」，嚴重破壞南海地區和平穩定。

此外大陸珠海海事局已發布航行警告，通報將於廿八日和卅日在南海部分海域進行實彈射擊，上述兩日每天上午八時至下午五時禁止駛入。公告經緯度顯示，實彈射擊區域鄰近澳門，大致位於珠江口外、萬山群島南側的海域，距離東沙島約三百五十公里。另，大陸自十八日至卅日，連續十三天在海南島三亞市外海兩處南海海域「組織軍事訓練」，訓練期間該水域需實施管控，禁止無關船舶、人員駛入。

賴政府將我海巡署除役救難艦「連江艦」援贈菲律賓，大陸國防部發言人蔣斌廿四日抨擊稱，民進黨當局為了台獨分裂圖謀，「罔顧菲律賓海警曾射殺台灣漁民的慘劇，主動貼靠勾連」，出賣民族尊嚴和利益，受到兩岸同胞唾棄，蔣斌並「敦促菲方恪守一個中國原則」。