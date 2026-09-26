世界技能大賽新增7職類反應產業發展 我政府稱積極與企業對接

第48屆世界技能大賽將於27日閉幕，技職競賽項目也對應全球產業發展趨勢，這次比賽新增7個項目，不過台灣並未有選手參賽，勞動部勞發署對本報表示，目前正加強企業與技職培訓的結合，呼籲企業投資培訓，也是投資未來的人才。

產業發展現實需求催生新興技術，新興技術重新定義職位能力、重塑人才培養方向，成熟的產業實踐進一步轉化為競賽標準，參與全球層面的技術對話。本屆首度登上舞台的有：軌道車輛技術、無人機系統、智慧安防技術、軟體測試、數字交互媒體設計、口腔修復工藝技術、零售等7個新賽項。

新的賽事項目跟主辦國需求也有關係，大陸人社部職業能力建設司司長吳禮舵指出，產業發展到哪裡，世賽賽項就跟進到哪裡，7個新賽項對接數位經濟、智慧製造、城市運維、民生服務等當前經濟社會發展的重點領域。上觀新聞表示，目前大陸在軌道、智慧安防等需求日增，該兩項賽事的推進也代表中國憑藉該平台輸出本地成熟經驗。

勞動部勞發署署長黃齡玉接受本報採訪表示，目前7個新職位台灣未有選手參加，未來也會思考規劃，原則上考量兩因素：一是產業發展需求、將來青年就業前景，同時評估要導入哪些新職類，如有需要參加新職類，不排除用徵召方式快速產出選手。今年也給團隊中的裁判長與技能顧問一項功課，讓他們觀摩新職類狀況，包括場地佈置與規劃，然後將經驗帶回台灣。

另一因素，黃齡玉稱，希望新職類必須跟國內產業對接，因為各國工業發展程度不同，所以會對準台灣產業類別發展，讓青年從職訓一步步接軌。比如有幾位老師建議3D列印、倉儲物流台灣就業市場有需求，就會納入報告進行整體評估。

AI對於技職的影響也是本屆賽事一大主題，黃齡玉舉例，他在本屆賽事展覽中看到，汽車修復已經與AI技術結合，該職類能通過攝像頭把修復過程數據傳輸到雲端進行數據整理，再反饋到汽車修復師，提升修復技能。傳統職業類別已跟新工具結合，這也是業界發展的趨勢。

事實上，本屆大會舉辦主題論壇也圍繞AI與技職之間關係。其中歐盟委員會就業、社會事務與融合總司揚·瓦爾霍拉在一場論壇中指出，「AI不是為了取代人，而是為了支持人、賦能人。」如果把AI融入到傳統技能培訓教育中，就能幫助從業者掌握與AI協作的能力，從而保證他們在AI時代能找到合適的工作。

國際技能競賽不只是一場比賽，而是搭建一個平台，讓各國的青年好手交流。透過交流，彼此能觀摩其他國家在產業發展上進步到什麼水準。黃齡玉說，其實是「以賽領訓」，透過競賽引導國內訓練，希望透過這樣的訓練，讓孩子有目標，同時強化國內技職教育。

黃齡玉強調，以後技能競賽進行也會跟國內廠商做更深連接，包括命題、題庫設計與檢定能力等。她也希望企業能更多去參與，贊助廠商等於在培養自己未來需要的人才，所以這樣的投資絕對是划算的。

勞動部勞發署署長黃齡玉接受本報採訪表示，目前7個新職位台灣未有選手參加，未來也會思考規劃。記者黃雅慧／攝影

本屆新增軌道車輛技術競賽項目，主要與主辦國中國大陸積極推動有關，因為大陸在軌道建設上需求高，相關技職也已臻成熟。記者黃雅慧／攝影