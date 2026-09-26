影／世界技能大賽完賽 台灣國手表現引關注

第48屆世界技能大賽將於27日閉幕，在26日世界技能大賽會場，場館各處陸續傳來比賽時間終止的提示聲，且伴隨著歡呼聲，選手在這近四日的辛勞將進入評分過程，比賽結果將於27日揭曉。

我國派出47職類、53位國手參賽，與全球70個國家、逾千名選手同場競技。這批選手自2025年9月經全國賽事選拔而出，歷經第二次全國賽、亞洲技能大賽、第三次全國賽的歷練至今，步上世界舞台。且因為世界技能大賽規定參賽年齡不能超過22歲（部分項目放寬至25歲），換言之，一生只參加一次。

來自台東金峰鄉正興村的排灣族國手，同時也是唯一原住民選手陳祈聖26日上午11時多正式結束木工家具項目比賽，來自台東的家人與台灣代表團在旁為被視為「全村希望」的他歡呼喝采。陳祈聖母親對本報表示，祈聖從小對摸索技能東西很有興趣，雖然孩子在過程中會有壓力，但她願意支持孩子決定。不光是她，現在全部落與教會都在台灣為祈聖禱告、祝福。

不過，也有些新競賽項目需要更多家長與社會認識與支持。這次參選國手最年輕僅18歲的劉增芃，他參賽的項目是「數位建設（BIM）」，其全名為「建築資訊模型」，主要是將資訊數位化的工程和建造管理方法，通過在同一平台整合所有建築相關的資訊，並建立、管理建築項目的虛擬3D模型，目的在提高整個設計、建造和運營過程的效率。換言之，是建築物的檔案資料庫，一旦發現建物有問題，能夠快速追溯找到問題點。

劉增芃的指導老師吳茂誠老師對本報表示，因為這類項目比賽較新，而且學校體系也未正式開設相關類別課程，所以部分家長對於該技職認識也不足，他目前在南港高工是以課後教學方式在教學生。但他相信隨著產業發展，這類技職會被越多人認識。

值得注意的是，台灣選手的表現得到許多民眾與其他國家專業觀眾的駐足觀察，有民眾表示，台灣選手執行的細膩程度高，且專注力強，表現很亮眼。甚至有專業觀眾會特地選擇台灣選手進行觀察。

勞動部產發署署長黃齡玉26日表示，本屆競賽有些裁判指導老師反應題目很多、且難，所以選手十分辛苦，結束一天比賽後回飯店必須繼續解題、反覆練習。台灣的行政團隊則是全力給予支援，包括也有帶心理諮詢、醫護人員等隨時在旁照料。

黃齡玉說，透過世界技能大賽的平台，能看到各國選手之間進行技能交流，且不論主辦國在哪裡，不同國家各有特色，都有值得學習的地方。

來自台東金峰鄉正興村的排灣族國手，同時也是唯一原住民選手陳祈聖26日結束木工家具項目比賽與從台東來加油的母親相擁。記者黃雅慧／攝影

儘管場館因為觀眾眾多吵雜，台灣選手仍專注在自身手邊競賽項目上。記者黃雅慧／攝影