中共中央警衛局長周洪許隨習出訪 白宮國宴名單證實兼任中辦副主任

美國白宮24日為中國國家主席習近平舉行國宴，港媒報導，據美方公布的出席名單，中國方面共19人，包括中共中央辦公廳副主任、中央警衛局局長周洪許，證實周洪許已兼任中共中辦副主任。

香港星島日報網昨天報導，55歲的周洪許於2021年前後擔任中共中央警衛局局長。本月中旬，習近平在新德里與印度總理莫迪會談時，作為中方會談人員，周洪許罕有地身著西裝而非軍裝，外界因此推測他兼任中辦副主任。

據香港明報稍早前的報導，中央警衛局主要負責保護中國最高領導人和中南海的安全，隸屬中共中央辦公廳和中央軍委聯合參謀部，屬解放軍編制，副大軍區級別，在地方不設機構，直接領導是中共中央辦公廳，亦警亦軍，是一個極特殊的部隊。

報導表示，中央警衛局長極少公開參加領導人會談活動，但前領導人鄧小平和江澤民時代的中央警衛局局長楊德中、由喜貴，同時擔任中央辦公廳副主任。

周洪許具陸軍炮兵學院碩士學位，曾任第14集團軍第40師炮兵團團長，前成都軍區司令部軍訓部部長、北部戰區陸軍副參謀長。

習近平美東時間23日傍晚抵達美國展開為期3天的國是訪問，受到美國總統川普親自接機、軍禮相迎及國宴等高規格禮遇。