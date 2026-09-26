中菲南海主權爭議 陸下周於南海實彈射擊

中國大陸和菲律賓圍繞南海主權的爭議不斷，大陸官方通報，於大陸十一國慶前的9月28至30日，在南海部分海域進行實彈射擊。

據大陸海事局網站，珠海海事局發布航行警告，9月28日和30日每天上午8時至下午5時，南海部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

星媒聯合早報指出，公告的禁航區經緯度顯示，實彈射擊區域大致位於珠江口外、萬山群島南側的海域。

9月25日，菲律賓指責中國大陸船隻阻撓菲方，向仁愛礁駐軍運送補給，導致任務未能完成。北京則指菲方背信違約，不顧勸告向非法坐灘軍艦運送補給。

時間再往前，大陸與菲律賓在南海再度發生撞船衝突。陸方指，海警三洲澳艇「依法在中國南沙群島仙賓礁附近海域開展維權執法行動」，菲3015號船「無視中方多次嚴正警告，故意調整航向」，突然加速斜插向大陸海警艇船艏，導致發生擦碰；菲方說法，一艘大陸海警船「蓄意撞向」一艘在南沙群島海域向菲漁民運送燃料的政府漁業船，導致船隻右舷受損，但未造成人員受傷。