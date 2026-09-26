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曾因「斬首論」惹議 陸駐大阪總領事薛劍：日本是反華厭華的世界冠軍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
9月24日，大陸駐大阪總領事薛劍出席該館活動。圖／取自陸駐大阪總領事館網站
9月24日，大陸駐大阪總領事薛劍出席該館活動。圖／取自陸駐大阪總領事館網站

去年於日相高市早苗發表「台灣有事」言論後，曾發布「斬首論」的大陸駐大阪總領事薛劍，近期在大阪舉動活動時又公開表示，日本已成為反華、厭華的世界冠軍。

大陸駐大阪總領事館前日舉辦中共十一國慶77周年招待會，薛劍致詞提到，自明治維新以來，日本社會至今仍根深蒂固存在著對中國的偏見與蔑視。這就像一堵牆，嚴重阻礙日本國民正確認識中國，以及對中國產生友好感情。

他續指，中日關係面臨邦交正常化以來前所未有的嚴峻局面，「日本民眾長期被困在片面破碎且消極灰暗的涉華敘事中，尤其近年來嚴重缺少機會走進新時代中國。」

薛劍稱，日本所感受到的中國與實際的中國，產生了巨大落差，「日本如今在反華厭華方面已榮獲了特殊的世界冠軍」。

這段話僅出現在日本駐大阪領事館的社群平台X上，並以日文呈現，但在日本駐大阪領事館官網所發布的中文通稿上則未見到這個段落，僅在中文致詞全文收錄。

高市早苗去年11月發表「台灣有事」論後，薛劍曾在社群平台上X上發文表示，高市早苗把脖子伸到不該伸的地方，「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，引發爭議。

當時，薛劍的「斬首論」引爆日本輿論譁然與朝野一致嚴厲批評。薛劍隨後刪除貼文，但一度沉寂的X帳號則在時隔3周後，於去年12月3日重新開始活動。他為此缺席許多活動，直到發表言論後的3個月才再度出席公開活動。

日本 邦交 中共

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