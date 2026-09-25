南海仁愛礁運補 中國指控菲律賓趁節日挑釁

上海書展日前舉行，一周超過42.2萬人次湧入上海展覽中心、上海書城這個閱讀「大派對」現場。當各界都在感慨出版業蕭條，為何上海書展仍舊人山人海？有讀者坦言，線上購買提供了便捷，卻替代不了閱讀實體且珍稀的「大部頭」書籍；也有年輕母親帶著孩子到書展，直稱「暑假收尾的經典儀式感」。

2026-09-25 07:00