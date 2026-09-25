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南海仁愛礁運補 中國指控菲律賓趁節日挑釁
陸媒報導，中國海警局新聞發言人姜略今天發表談話指出，菲律賓24日派出運補船「為非法『坐灘』仁愛礁船隻運補」，並指控菲律賓是在中國節日期間（中秋節）採取挑釁行徑。
新京報新媒體「政事兒」報導，姜略表示，菲律賓24日不顧中方勸告，派出運補船「為非法『坐灘』仁愛礁船隻運補」。
姜略表示，中國海警「依法對菲運補船採取現場跟監、喊話警告等措施」。「菲方在中方節日期間採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違反『南海各方行為宣言』，嚴重破壞南海地區和平穩定」。
姜略要求菲方「立即停止挑釁滋事」，並且表示中國海警將「依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。
菲中公務船18日才在南海爭議海域發生碰撞，菲律賓外交部譴責中方違反國際法，因危險操作而危及平民船員安全，並要求中方克制，尊重菲律賓在專屬經濟海域內享有的權利。
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