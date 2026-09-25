快訊

亞運棒球／中華隊明戰日本至少贏6分才爭金機會 旅日投手徐翔聖先發

聽新聞
0:00 / 0:00

南海仁愛礁運補 中國指控菲律賓趁節日挑釁

中央社／ 上海25日電

陸媒報導，中國海警局新聞發言人姜略今天發表談話指出，菲律賓24日派出運補船「為非法『坐灘』仁愛礁船隻運補」，並指控菲律賓是在中國節日期間（中秋節）採取挑釁行徑。

新京報新媒體「政事兒」報導，姜略表示，菲律賓24日不顧中方勸告，派出運補船「為非法『坐灘』仁愛礁船隻運補」。

姜略表示，中國海警「依法對菲運補船採取現場跟監、喊話警告等措施」。「菲方在中方節日期間採取挑釁行徑並煽宣炒作，嚴重違反『南海各方行為宣言』，嚴重破壞南海地區和平穩定」。

姜略要求菲方「立即停止挑釁滋事」，並且表示中國海警將「依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

菲中公務船18日才在南海爭議海域發生碰撞，菲律賓外交部譴責中方違反國際法，因危險操作而危及平民船員安全，並要求中方克制，尊重菲律賓在專屬經濟海域內享有的權利。

南海 菲律賓 節日

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

菲律賓仁愛暗沙補給受阻 再控中國海警危險操船

習近平相隔11年再訪白宮 專家：過往承諾將受檢視

海巡除役艦擬贈菲引憂慮 管碧玲：救援不分國界

習近平會晤川普盼「美方堅持反對台獨」 外交部嗆：兩國互不隸屬

相關新聞

經濟學人：中共面臨世代更替 第7代思維是否較開明受關注

中共21大將於明年召開，英國經濟學人刊文分析，隨著第5代領導人習近平幾乎毫無疑問繼續掌權及不少第6代梯隊落馬，出生於19...

香港2目的擴大短期訪客入境 新增中亞中東 10月上路

香港特區政府24日宣布，10月1日起擴大兩項便利入境計畫，分別是「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計畫」和「特邀人士入境便利計畫」。前者將新增「社會福利」界別，讓更多非本地人才以訪客身分來港，參與指定短期活動而無須申請工作簽證或進入許可；後者則擴展至中亞和中東國家，以方便營商和提升香港國際形象。

紐西蘭稱中國是最大國家級網攻來源 北京斥：停止散布謊言

紐西蘭網路安全機構24日表示，隨著外國勢力鎖定衛生、教育與資訊科技等領域的政府機構和組織，中國大陸已成為紐西蘭最頻繁且能力最強大的國家級網路威脅來源。

上海書展熱賣的祕密 不只票根經濟 還賣一種「期待感」

上海書展日前舉行，一周超過42.2萬人次湧入上海展覽中心、上海書城這個閱讀「大派對」現場。當各界都在感慨出版業蕭條，為何上海書展仍舊人山人海？有讀者坦言，線上購買提供了便捷，卻替代不了閱讀實體且珍稀的「大部頭」書籍；也有年輕母親帶著孩子到書展，直稱「暑假收尾的經典儀式感」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。