兩岸節慶包機還有需求？梁文傑：要花的成本遠大於效益

針對兩岸節慶包機需求與西安包機日前未獲准，陸委會副主委梁文傑24日表示，隨大陸高鐵、國內航線發達，現在包機需求已與過去不同，「現在的包機到底還有沒有這個需求？」他並稱，組織包機「要花的成本遠大於你的效益」。

陸委會24日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。媒體提問，疫情期間兩岸航班中斷，2023年恢復部分航點後，航班未回到疫情前水準，所以就出現了節慶包機。但今年西安包機申請因時間不符合規定而未獲准，請問陸委會的態度？

梁文傑回應，包機概念的源頭，是因為早年每逢三節，尤其春節時，「因為機票可能買不到，或者是兩邊的飛機運力不夠，所以會有特別的包機的狀況，那是出於應急的需求。」

不過，梁文傑指，這幾年大陸高鐵非常發達，大陸國內線航班也非常多，所以以西安來講，它就不一定需要包機。很多當地台商可以搭乘大陸國內線轉機至杭州、上海等有直飛台灣航班的城市，「然後就可以回台灣了，對他們來說其實是相當方便。」

梁文傑說，在這種情況下，要特別去組織包機，「這個時候就變成說你要把人揪起來」，但要揪人也不容易，因為旅客搭包機後時間受到限制，還不如自己想辦法坐個轉機回台灣。

他稱，「所以現在的包機到底還有沒有這個需求？我想是隨著交通越來越發達，也是這幾年為什麼都沒有人申請，就是這個原因。」

梁文傑最後表示，「我們對這個事情的態度其實是很開放的，我們沒有要為難台商，因為台商都是我們自己人。」他說，在目前交通已經相當方便的情況下，特別去組織一個包機團隊，然後花這麼多的時間精力把這個事情辦成，「其實你要花得成本遠大於你的效益。」

今年8月，中國東方航空申請8月21日西安往返桃園包機，民航局表示，由於飛航日期不在節慶包機期間，已請東航釐清申請日期。依現行規定，清明節、端午節及中秋節前後各7天，春節前後各14天可申請包機。今年中秋節為9月25日，可申請期間為9月18日至10月2日。陸委會23日告訴中央社，這波中秋連假目前未接獲兩岸包機申請。