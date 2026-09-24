陸十一將至…台灣藝人恐再被動員表態 梁文傑提2條紅線

近期有台灣藝人赴澳門參加中秋活動，國籍被標示為「中國台灣」。陸委會副主委梁文傑24日回應，目前看來並不是藝人主動的行為，但大陸「十一」國慶將至，他提醒台灣藝人政治表態有2條紅線，「不能夠講出支持武統」，也「不能夠貶低台灣作為一個國家的地位」。

2026年10月1日是中共建政77周年，大陸今年國慶假期為10月1日至7日，共7天，通常稱為「十一長假」。去年「十一」期間，多名在陸發展台灣藝人曾轉發央視、人民日報國慶貼文，部分使用「祖國萬歲」等字眼。陸委會當時表示，持續關注相關貼文是否涉及「矮化台灣、消滅中華民國主權」及「宣揚武力對台」等情形。

陸委會24日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。媒體關切，近日有數名台灣藝人赴澳門參加中秋晚會，活動中，他們的國籍或國名的標示上，被認為有矮化我國尊嚴之嫌，加上10月1日將至，陸委會今年是否有跟相關藝人或團體溝通？以及如何因應類似情況？

梁文傑回應，「你講的澳門中秋晚會我有看了」，這些藝人是應邀參加活動，（國籍）被標示為「中國台灣」。他說，「在我們的初步理解，並不是這些藝人主動去發表什麼言論，而是在對岸，不管是大陸、香港或澳門，他一定會把你講成是『中國台灣』。」

梁文傑重申，所以這個部分目前看起來，並不是這些藝人主動的行為。不過，他也提醒，10月1號又要到了，每年這個時候，對方的一些宣傳機構，譬如說央視等，就會動員一些藝人做一些政治表態。

他提到，陸委會的立場還是一樣，「我們的紅線就是畫在你不能夠講出支持武統，然後你也不能夠貶低台灣作為一個國家的地位。」

梁文傑強調，「這2條紅線是不能夠越的線，希望大家都能夠遵守」，並呼籲所有赴陸發展的台灣藝人，「也都能夠顧及到台灣人民的感情。」