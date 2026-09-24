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接連公布落馬官員政績工程 大陸官方釋放嚴查訊號

中央社／ 上海24日電

中共中央紀委國家監委及地方紀委監委昨天密集公布官員違法案例，其中多名落馬官員涉及政績工程、形象工程、盲目上專案等造成財政資金浪費。陸媒今天報導，這是在釋放嚴查訊號。

第一財經報導，近日已有10餘個省紀委監委公布相關案例。

中共中央紀委國家監委23日通報，貴州省黔南州原副州長、福泉市委原書記黃桂林在任職期間，為快速出政績，背離高品質發展要求，無視福泉市區人口較少和產業發展實際，以提升城市形象為由，在主城區上千畝土地長期閒置的情況下，另起爐灶打造東部新城，占地3000餘畝，投資人民幣數十億元，透支發展潛力，作秀造勢。

黃桂林於2021年擔任福泉市委書記，2025年4月因涉嫌嚴重違紀違法被查，已遭開除黨籍、公職處分，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

遼寧省紀委監委23日通報，阜新市政協原副主席劉彥鴻在2016年至2025年擔任阜蒙縣委書記期間，為追求政績，罔顧縣財政極為困難的實際，未經前期論證及集體研究，個人決定建設高標準、高規格沿河帶狀景觀公園。在專案融資過程中，違反規定進行變相融資，加劇財政負擔。後來這項專案因建設用地未落實而停工，最終淪為「半拉子工程」。

新疆維吾爾自治區紀委監委23日也通報多名落馬官員盲目「上項目、鋪攤子」。

中共

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